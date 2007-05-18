Дж.С. Чавес, 2007

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о выходе в прокат О фильме Портрет мексиканского боксера, пятикратного чемпиона-легковеса Джулиа Сесара Чавеса. Развернуть 6.0 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 1 час 18 минут Год выпуска 2007 Премьера в мире 18 мая 2007 Режиссер Диего Луна Все актеры и съемочная группа 1 постер

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