Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дж.С. Чавес
J.C. Chávez
Дж.С. Чавес, 2007
2007 / Мексика
6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
документальный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Портрет мексиканского боксера, пятикратного чемпиона-легковеса Джулиа Сесара Чавеса.
Развернуть
6.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 18 минут
Год выпуска
2007
Премьера в мире
18 мая 2007
Режиссер
Диего Луна
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
14
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил