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Дж.С. Чавес
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J.C. Chávez

Дж.С. Чавес, 2007

2007 / Мексика
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Портрет мексиканского боксера, пятикратного чемпиона-легковеса Джулиа Сесара Чавеса.
6.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 18 мая 2007
Режиссер
Диего Луна
Диего Луна
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дж.С. Чавес 1 постер
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