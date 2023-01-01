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И твою маму тоже
И твою маму тоже, 2001: актеры и роли
Y tu mama tambien
И твою маму тоже
2001 / Испания
7.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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И твою маму тоже, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Альфонсо Куарон
Alfonso Cuaron
В ролях
Диего Луна
Diego Luna
Гаэль Гарсия Берналь
Gael García Bernal
Марибель Верду
Maribel Verdú
Ана Лопез Меркадо
Даниэль Хименес Качо
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