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Киноафиша Фильмы И твою маму тоже Цитаты из фильма И твою маму тоже

Цитаты из фильма И твою маму тоже

Luisa Жизнь — как волна, так что отдавай себя, как море.
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Luisa Ты должна сделать клитор своей лучшей подругой.
Tenoch Какая же подруга всегда прячется?
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Luisa Кого волнует, с кем вы там трахнулись, если ты так быстро кончаешь!
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Tenoch Она тебе отсосала?
Julio Zapata [отводит взгляд] Конечно нет, чувак!
Tenoch [зло] Смотри мне в глаза, му#ак! Она тебе отсосала?
Julio Zapata Нет.
Tenoch Ты ей отсосал? Ты еб#ный свин!
Julio Zapata Конечно нет, давай!
Tenoch Она кончила?
Julio Zapata Откуда мне знать? Всё было очень быстро, может и нет.
Tenoch Ей понравилось?
Julio Zapata Не знаю.
Tenoch Тебе понравилось, му#ак?
Julio Zapata Нет, братан! Нет! Мне реально было ху#ово, честно!
[пауза]
Julio Zapata Я хотел тебе сказать.
Tenoch [кричит] Пошёл ты, му#ак! Ты пох##ил нашу дружбу, ты пох##ил моё доверие, ты пох##ил мою девчонку! Ты всё пох##ил! Даже когда я привёз из Тахо твои еб#ные комиксы и еб#ное платье для Аны, этой су#и!
Julio Zapata Теноч, извини, чувак, это была случайность, честно.
Tenoch Случайность?
[зло]
Tenoch Ты случайно глаз какой-то девчонке тыкаешь, му#ак! Ты не еб#ёшь её! Ты не еб#ёшь её!
Julio Zapata [застенчиво] Да... да.
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[Устала от ссор]
Luisa Делаем по-моему! Еще одна ссора — и я ухожу навсегда!... Теперь играем по моим правилам. Я не буду с вами с****ь. Можете ссориться друг с другом, если хотите. 2. Я загораю голая и не хочу, чтобы вы вокруг как псы носились. 3. Музыку выбираю я. 4. Как только попрошу — закрывайте рты. 5. Готовите вы. 6. Никаких рассказов про ваших бедных подружек. 7. Если попрошу, держитесь от меня на десять шагов. А лучше — на сто. 8. Очевидно, что всю работу руками делаете вы. 9. Не обсуждайте то, с чем не согласны. Еще лучше — просто молчите. 10. Вам нельзя мне противоречить, не то что толкать.
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Julio Zapata Правда — это круто, но недостижимо... правда — это просто невероятно, но до неё никогда не дотянешься.
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Julio Zapata [выходит из душа голым] Ты полный п#здец, чувак.
Tenoch [смеясь] Возможно, я и полный п#здец... но у тебя одна отвратительная х#йня. Выглядит как сдувшийся шарик.
Julio Zapata Ну тогда подуй на него, придурок!
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Alejandro 'Jano' Montes de Oca Я не знал, что ты хочешь стать писателем. О чём ты собрался писать, «красивых мальчиков»?
Tenoch Нет, про п#д#р#в вроде тебя.
Alejandro 'Jano' Montes de Oca Ну, позволь сказать тебе, что есть большая разница между школьными рассказами и настоящей литературой.
Tenoch Когда начнёшь?
Alejandro 'Jano' Montes de Oca Ты уже читал мою книгу?
Tenoch Я читал рецензии.
Alejandro 'Jano' Montes de Oca Критики — это кучка му#к.
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Luisa Играешь с младенцами — в итоге пелёнки стираешь!
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Tenoch Я пару раз затащил Сеси
Julio Zapata Ничего особенного. Я много раз трахал Ану.
Tenoch Значит, мы молочные братья!
[Тост Луисы]
Luisa За ваших девушек, у которых по десять итальянцев сразу!
Julio Zapata И за твою маму тоже! Знаешь?.. Честно, в тот день, когда она чистила мою ауру
[два парня подняли рюмки]
Tenoch Луиса! За всех матерей!
Julio Zapata Луиса! За всех матерей!
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Narrator Жизнь — как морская пена. В неё нужно нырять.
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Теноч [после того, как Теноч узнаёт, что Ана изменяла ему с Хулио] Сколько раз ты с ней еб###ся?
Хулио Сапата Всего один раз, мы были совсем пьяны
Теноч Когда вы это сделали?
Хулио Сапата Не знаю
Теноч Когда? Скажи мне когда!
Хулио Сапата Когда ты уехал в Тахо
Теноч Где именно?
Хулио Сапата Думаю, на одной из вечеринок
Теноч На какой вечеринке, ублюдок?
Хулио Сапата Полагаю, на той, где был Фрут Луп
Теноч Там, где Саба потеряла девственность?
Хулио Сапата [смеётся] Наверное
Теноч [зло] Над чем смеёшься, ублюдок? Не смейся, му#ак!
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Silivia Allende de Iturbide О, Саба, я и не знала, что ты здесь
Diego 'Saba' Madero [на наркотиках] Да я везде и нигде
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[последние слова]
Julio Zapata Счёт, пожалуйста.
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Julio Zapata Путешествовать — это реально круто
Tenoch Да, но с грибами! Ты ни разу не садился в самолёт
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Tenoch Кто из нас лучше трахает? Правда!
Luisa Несмотря на провал, у каждого свои прелести. Обоим надо завязать с онанизмом и тренировать выносливость... Вы оба, хватит шуршать.
[Она поворачивается к официанту]
Luisa Эти пацаны не умеют правильно делать минет. Ты сосала, будто это леденец. Надо быть нежным. Кли́тор должен стать твоим лучшим другом... Ищи — и найдёшь. Самое большое удовольствие — доставлять удовольствие.
Tenoch Слава клиторy!
Julio Zapata Слава клиторy!
Luisa Слава клиторy!
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Julio Zapata К чёрту этих "экономистов", чувак!
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Диего 'Саба' Мадеро [давая Теночу указания с помощью карты] Идёшь вот так, потом поворачиваешь на эту дорогу, и...
Теноч Саба, отъеб###, это река!
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Tenoch И я тоже
Luisa Ты тоже что, Теноч?
Tenoch Хулио! Я тоже, п##@ц!
Julio Zapata Ты тоже что?
Tenoch Я трахнул Сеси, твою девушку!
Luisa Что?
Julio Zapata Это неправда! Когда?
Tenoch После концерта Plastilina
Julio Zapata Чёрт! Вот почему ты сначала меня домой отвёз, да? Куда?
Tenoch К себе домой
Julio Zapata К себе домой, му#ак!
Tenoch Она была в трусах с цветочками!
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Luisa На самом деле вы хотите трахнуть друг друга!
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Julio Zapata Чуи, нет ничего лучше, чем позвать старую гитару!
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Luisa Хочешь глянуть на мои сиськи?
Tenoch Хочу.
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Tenoch Сколько раз ты с ней ебался?
Julio Zapata Один раз, мы были совсем пьяные
Tenoch Когда это было?
Julio Zapata Не знаю
Tenoch Скажи мне когда!
Julio Zapata Когда ты уехал в Лейк-Тахо
Tenoch Где была Сесилия?
Julio Zapata Она была больна
Tenoch Где вы это сделали?
Julio Zapata Не знаю
Tenoch Что значит «не знаю», ублюдок?
Julio Zapata Думаю, это было на вечеринке
Tenoch Какая вечеринка, мудак?
Julio Zapata Думаю, у Фрут Лупа дома
Tenoch Где Саба в первый раз?
Julio Zapata [смеётся] Думаю, да!
Tenoch [зло] Чего ржёшь, му#ак? Не смейся, п#дор!
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Tenoch А как насчёт Сабы? Ты его видел?
Julio Zapata Нет, чувак. Но слышал, что он живёт в хиппи-городке.
Tenoch Круто. А Дэниел?
Julio Zapata Абсолютная п#зд# на данный момент. Его папаша выгнал.
Tenoch Чёрт, это отстой.
Julio Zapata Нет, этот у#б#к доволен. У него теперь парень и всё такое.
Tenoch Класс. Меня приняли в университет.
Julio Zapata Отлично. Когда начинаешь?
Tenoch В сентябре.
Julio Zapata Экономика?
Tenoch Да. А ты?
Julio Zapata Биология в UAM, начинаю на следующей неделе.
Tenoch Неудача, а?
Julio Zapata Да. В UAM раньше начинают.
Tenoch Ты слышал про Луису?
Julio Zapata Нет. Что?
Tenoch Она умерла.
Julio Zapata Что за х#йня? Как?
Tenoch Рак. Он был везде. Это случилось в Сан-Бернабе. Через месяц после того, как мы уехали. Чуй позвонил Хано. И всё.
Julio Zapata Ужасно.
Tenoch Когда мы её встретили, она знала, что умрёт. Но не хотела никому говорить.
Narrator Луиса провела последние четыре дня в больнице Санта-Мария Колотепек. По её просьбе Чуй и Мэйбл никогда не рассказывали о её приключениях с Теночем и Хулио. Перед смертью она подарила Лусеро маленькую плюшевую мышку по имени Луиса. Теноч извинился. Его девушка ждала его в кино. Хулио настаивал оплатить счет. Они больше никогда не встретятся.
Julio Zapata Увидимся, да?
Tenoch Конечно.
Julio Zapata [официантке] Счёт, пожалуйста.
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Luisa Когда у тебя появляются дети, приходится менять им памперсы!
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