Tenoch[кричит]Пошёл ты, му#ак! Ты пох##ил нашу дружбу, ты пох##ил моё доверие, ты пох##ил мою девчонку! Ты всё пох##ил! Даже когда я привёз из Тахо твои еб#ные комиксы и еб#ное платье для Аны, этой су#и!
Julio ZapataТеноч, извини, чувак, это была случайность, честно.
LuisaДелаем по-моему! Еще одна ссора — и я ухожу навсегда!... Теперь играем по моим правилам. Я не буду с вами с****ь. Можете ссориться друг с другом, если хотите. 2. Я загораю голая и не хочу, чтобы вы вокруг как псы носились. 3. Музыку выбираю я. 4. Как только попрошу — закрывайте рты. 5. Готовите вы. 6. Никаких рассказов про ваших бедных подружек. 7. Если попрошу, держитесь от меня на десять шагов. А лучше — на сто. 8. Очевидно, что всю работу руками делаете вы. 9. Не обсуждайте то, с чем не согласны. Еще лучше — просто молчите. 10. Вам нельзя мне противоречить, не то что толкать.
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Julio ZapataПравда — это круто, но недостижимо... правда — это просто невероятно, но до неё никогда не дотянешься.
LuisaНесмотря на провал, у каждого свои прелести. Обоим надо завязать с онанизмом и тренировать выносливость... Вы оба, хватит шуршать.
[Она поворачивается к официанту]
LuisaЭти пацаны не умеют правильно делать минет. Ты сосала, будто это леденец. Надо быть нежным. Кли́тор должен стать твоим лучшим другом... Ищи — и найдёшь. Самое большое удовольствие — доставлять удовольствие.
TenochКогда мы её встретили, она знала, что умрёт. Но не хотела никому говорить.
NarratorЛуиса провела последние четыре дня в больнице Санта-Мария Колотепек. По её просьбе Чуй и Мэйбл никогда не рассказывали о её приключениях с Теночем и Хулио. Перед смертью она подарила Лусеро маленькую плюшевую мышку по имени Луиса. Теноч извинился. Его девушка ждала его в кино. Хулио настаивал оплатить счет. Они больше никогда не встретятся.