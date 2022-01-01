Таможня, 1982

Судовой механик Николай Дельков, подрабатывающий контрабандистом, перевозит на теплоходе золотые монеты в специальном поясе с кармашками. Когда нелегальные артефакты случайно замечает его коллега, Дельков сбрасывает несчастного за борт. Теперь ему ничего не угрожает, кроме досмотра судна в ленинградском порту. По удачному стечению обстоятельств бортовой врач судна Витя Малышев оказывается старым другом молодого таможенника Юрия Хорунжева, работающего под началом Владимира Николаевича Никитина. Хорунжева направляют инспектировать теплоход, и Дельков подбрасывает монеты в багаж Малышева, поскольку тому верят на слово, и он проходит таможню без досмотра. Некоторое время спустя доктор пропадает без вести, и Хорунжев берется за расследование, которое выводит его на след большой контрабандистской сети.
Контрабандист, перевозящий на теплоходе золотые монеты, сбрасывает за борт случайно увидевшего секретный груз механика. В ленинградском порту на осмотр этого корабля направляется молодой таможенник, друг которого работает на судне врачом.
Убийца подкладывает золото в багаж врача, а таможенник пропускает друга без досмотра. Контрабандист приезжает к врачу домой и забирает золото, пригрозив, что отвечать придется именно доктору, а не ему. Клубок этих загадочных событий и предстоит распутать новому сотруднику таможни — Юрию Хорунжеву.