Таможня, 1982

Судовой механик Николай Дельков, подрабатывающий контрабандистом, перевозит на теплоходе золотые монеты в специальном поясе с кармашками. Когда нелегальные артефакты случайно замечает его коллега, Дельков сбрасывает несчастного за борт. Теперь ему ничего не угрожает, кроме досмотра судна в ленинградском порту. По удачному стечению обстоятельств бортовой врач судна Витя Малышев оказывается старым другом молодого таможенника Юрия Хорунжева, работающего под началом Владимира Николаевича Никитина. Хорунжева направляют инспектировать теплоход, и Дельков подбрасывает монеты в багаж Малышева, поскольку тому верят на слово, и он проходит таможню без досмотра. Некоторое время спустя доктор пропадает без вести, и Хорунжев берется за расследование, которое выводит его на след большой контрабандистской сети.