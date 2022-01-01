Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Таможня Таможня
Киноафиша Фильмы Таможня

Таможня, 1982

1982 / СССР
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Судовой механик Николай Дельков, подрабатывающий контрабандистом, перевозит на теплоходе золотые монеты в специальном поясе с кармашками. Когда нелегальные артефакты случайно замечает его коллега, Дельков сбрасывает несчастного за борт. Теперь ему ничего не угрожает, кроме досмотра судна в ленинградском порту. По удачному стечению обстоятельств бортовой врач судна Витя Малышев оказывается старым другом молодого таможенника Юрия Хорунжева, работающего под началом Владимира Николаевича Никитина. Хорунжева направляют инспектировать теплоход, и Дельков подбрасывает монеты в багаж Малышева, поскольку тому верят на слово, и он проходит таможню без досмотра. Некоторое время спустя доктор пропадает без вести, и Хорунжев берется за расследование, которое выводит его на след большой контрабандистской сети.

  • Картина стала полнометражным дебютом в кино режиссера из Ленинграда Александра Муратова («… По прозвищу Зверь», «Криминальный квартет», «Королева Марго»).
  • Съемки ленты проходили в Ленинграде и Таллине.
  • В 1982 году фильм занял 22-е место в советском кинопрокате, его посмотрело более 20 миллионов зрителей.

Контрабандист, перевозящий на теплоходе золотые монеты, сбрасывает за борт случайно увидевшего секретный груз механика. В ленинградском порту на осмотр этого корабля направляется молодой таможенник, друг которого работает на судне врачом.

Убийца подкладывает золото в багаж врача, а таможенник пропускает друга без досмотра. Контрабандист приезжает к врачу домой и забирает золото, пригрозив, что отвечать придется именно доктору, а не ему. Клубок этих загадочных событий и предстоит распутать новому сотруднику таможни — Юрию Хорунжеву.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 9 ноября 1982
Возраст 12+
Режиссер
Александр Муратов
В ролях
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Вадим Яковлев
Владимир Еремин
Татьяна Ташкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Таможня 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши