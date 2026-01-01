Оповещения от Киноафиши
Акира Тэрао
Akira Terao
Акира Тэрао
Акира Тэрао
Akira Terao
Дата рождения
18 мая 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Рост
176 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
8.3
Ран
(1985)
Билеты
7.8
Душа, проснись!
(2007)
7.8
Сны Акиры Куросавы
(1990)
Фильмография Акира Тэрао
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Триллер
Фантастика
Год
Все
2024
2023
2007
2005
1990
1985
Все
6
Фильмы
6
Актер
6
6.5
Воображаемый друг
Yaneura no Raja
приключения, анимация, драма, аниме
2024, Япония
Смотреть трейлер
7.1
Мама, это ты?!
Konnichiha, kâsan
комедия, драма
2023, Япония
7.8
Душа, проснись!
Tamamoe!
драма
2007, Япония
4.4
Тень якудза
Into the Sun
боевик, триллер
2005, США / Япония
7.8
Сны Акиры Куросавы
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams
фантастика, драма
1990, США / Япония
8.3
Ран
Ran
боевик, драма
1985, Япония / Франция
Смотреть трейлер
Билеты
