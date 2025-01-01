КёамиЧеловек рождается, плача. Когда он наслезится — умирает.
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KyoamiВ безумном мире только безумцы в здравом уме.
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KyoamiНет богов... нет Будды? Если ты есть, услышь меня. Ты озорной и жестокий! Тебе так скучно там, что ты раздавливаешь нас, словно муравьёв? Тебе нравится видеть, как люди плачут?
TangoХватит! Не богохульствуй! Это боги плачут. Они видят, как мы убиваем друг друга снова и снова с самого начала времён. Они не могут спасти нас от нас самих.
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HidetoraЯ потерян...
KyoamiТакова человеческая судьба.
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KyoamiЗмеиное яйцо белое и чистое. Птичье — пятнистое и грязное.
HidetoraЭто замок... Вот стена.
KyoamiПтица оставила пятнистое яйцо для белого.
HidetoraСтранно...
KyoamiЯйцо трескается; вылупляется змея.
HidetoraПустое место над стеной. Почему?
KyoamiПтицу съедает змея.
HidetoraГде я? Кто я?
KyoamiТупая пт###!
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TangoМужчины выбирают горе вместо радости... страдания вместо покоя!
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KyoamiЗачем оставаться с этим сумасшедшим стариком? Если камень, на котором ты стоишь, начнёт катиться — прыгай сразу. Или пойдёшь вместе с ним и будешь раздавлен. Только дурак остаётся на борту.
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HidetoraВеликий владыка никогда не ходит один.
JiroТы отрёкся от власти. Тебе не нужна охрана.
HidetoraТолько птицы и звери живут в одиночестве.
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HidetoraКакую чушь я сказал? Где моя старческая немочь?
Saburo Naotora IchimonjiЯ скажу тебе. В каком мире мы живём? В мире без верности и чувств.
HidetoraЯ это понимаю.
Saburo Naotora IchimonjiТак и надо! Ты пролил море крови. Не проявил ни жалости, ни пощады. Мы тоже дети этого времени... вскормленные борьбой и хаосом. Мы твои сыновья, а ты надеешься на нашу верность. В моих глазах это делает тебя дураком. Старым дураком!
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KyoamiНекоторым людям вполне хватает жизни без Бога, но всем, похоже, нужен дьявол.
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КуроганеСабуро — не единственный наш враг.
ДзироИ что с того? Если нападут — мы ответим. Заберём их землю и расширим свою.
КуроганеКрасивые слова, но войны словами не выигрываются.
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Saburo Naotora IchimonjiПредатель предаёт самого себя?
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Hidetora[Хидэтэра только что подписал клятву об отказе от власти в пользу Таро]Ты сын?
Taro Takatora IchimonjiЧто ты имеешь в виду?
HidetoraЭто сыновнее поведение? Курица клюёт петуха и учит его петь.
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KyoamiПровалившийся разум видит недостатки сердца...
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Hidetora[Хидэтэра просыпается в руинах замка]Где мы?
KyoamiМы в раю!
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Taro Takatora IchimonjiОн ясно дал понять, что теперь командую я.
Lady KaedeВ таком случае веди себя, как подобает.
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KyoamiВетер дует, а ты, словно тыква на ветру, качаешься туда-сюда, вертишься, как дунет лёгкий ветерок, так высоко, болтаешься пустой на башне, какая же забавa, какая же забавa!