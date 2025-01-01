Kyoami Нет богов... нет Будды? Если ты есть, услышь меня. Ты озорной и жестокий! Тебе так скучно там, что ты раздавливаешь нас, словно муравьёв? Тебе нравится видеть, как люди плачут?

Tango Хватит! Не богохульствуй! Это боги плачут. Они видят, как мы убиваем друг друга снова и снова с самого начала времён. Они не могут спасти нас от нас самих.