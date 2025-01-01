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Киноафиша Фильмы Ран Цитаты из фильма Ран

Цитаты из фильма Ран

Кёами Человек рождается, плача. Когда он наслезится — умирает.
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Kyoami В безумном мире только безумцы в здравом уме.
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Kyoami Нет богов... нет Будды? Если ты есть, услышь меня. Ты озорной и жестокий! Тебе так скучно там, что ты раздавливаешь нас, словно муравьёв? Тебе нравится видеть, как люди плачут?
Tango Хватит! Не богохульствуй! Это боги плачут. Они видят, как мы убиваем друг друга снова и снова с самого начала времён. Они не могут спасти нас от нас самих.
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Hidetora Я потерян...
Kyoami Такова человеческая судьба.
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Kyoami Змеиное яйцо белое и чистое. Птичье — пятнистое и грязное.
Hidetora Это замок... Вот стена.
Kyoami Птица оставила пятнистое яйцо для белого.
Hidetora Странно...
Kyoami Яйцо трескается; вылупляется змея.
Hidetora Пустое место над стеной. Почему?
Kyoami Птицу съедает змея.
Hidetora Где я? Кто я?
Kyoami Тупая пт###!
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Tango Мужчины выбирают горе вместо радости... страдания вместо покоя!
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Kyoami Зачем оставаться с этим сумасшедшим стариком? Если камень, на котором ты стоишь, начнёт катиться — прыгай сразу. Или пойдёшь вместе с ним и будешь раздавлен. Только дурак остаётся на борту.
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Hidetora Великий владыка никогда не ходит один.
Jiro Ты отрёкся от власти. Тебе не нужна охрана.
Hidetora Только птицы и звери живут в одиночестве.
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Hidetora Какую чушь я сказал? Где моя старческая немочь?
Saburo Naotora Ichimonji Я скажу тебе. В каком мире мы живём? В мире без верности и чувств.
Hidetora Я это понимаю.
Saburo Naotora Ichimonji Так и надо! Ты пролил море крови. Не проявил ни жалости, ни пощады. Мы тоже дети этого времени... вскормленные борьбой и хаосом. Мы твои сыновья, а ты надеешься на нашу верность. В моих глазах это делает тебя дураком. Старым дураком!
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Kyoami Некоторым людям вполне хватает жизни без Бога, но всем, похоже, нужен дьявол.
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Курогане Сабуро — не единственный наш враг.
Дзиро И что с того? Если нападут — мы ответим. Заберём их землю и расширим свою.
Курогане Красивые слова, но войны словами не выигрываются.
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Saburo Naotora Ichimonji Предатель предаёт самого себя?
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Hidetora [Хидэтэра только что подписал клятву об отказе от власти в пользу Таро] Ты сын?
Taro Takatora Ichimonji Что ты имеешь в виду?
Hidetora Это сыновнее поведение? Курица клюёт петуха и учит его петь.
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Kyoami Провалившийся разум видит недостатки сердца...
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Hidetora [Хидэтэра просыпается в руинах замка] Где мы?
Kyoami Мы в раю!
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Taro Takatora Ichimonji Он ясно дал понять, что теперь командую я.
Lady Kaede В таком случае веди себя, как подобает.
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Kyoami Ветер дует, а ты, словно тыква на ветру, качаешься туда-сюда, вертишься, как дунет лёгкий ветерок, так высоко, болтаешься пустой на башне, какая же забавa, какая же забавa!
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