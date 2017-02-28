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Слишком свободный человек - трейлер
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Слишком свободный человек. Трейлер

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Дата публикации: 14 февраля 2017
Слишком свободный человек – Документальный фильм-байопик о Борисе Немцове, вся жизнь которого, начиная с молодых лет, плотно переплелась с историей новой России. Основной голос фильма – голос самого Немцова, компиляция, созданная авторами из архивных радио- и телеинтервью. При этом фильм построен на уникальных архивных съемках и воспоминаниях крупных фигур 90-х годов, – политиков, бизнесменов, - которые были друзьями и коллегами Бориса Немцова. Среди рассказчиков – Татьяна Юмашева, дочь и советник президента Бориса Ельцина, Валентин Юмашев, глава президентской администрации, пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский, предприниматель Михаил Фридман, политик Григорий Явлинский и многие другие. В фильме также участвуют соратники Немцова нулевых годов - Илья Яшин, Алексей Навальный и другие.
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anastasia_r 28 февраля 2017, 20:18
Оценка
Фильм замечательный. Фильм очень сильный. Посмотрев его, понимаешь, что означает выражение "история не знает сослагательного настроения". Впервые в жизни я видела, как закончился фильм, по экрану идут титры, а люди сидят в зале, и никто не уходит. Этот фильм должны посмотреть как можно больше людей. Большое спасибо всем, кто участвовал в создании фильма.
28 февраля 2017, 20:18 Ответить
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