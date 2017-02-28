Слишком свободный человек
– Документальный фильм-байопик о Борисе Немцове, вся жизнь которого, начиная с молодых лет, плотно переплелась с историей новой России. Основной голос фильма – голос самого Немцова, компиляция, созданная авторами из архивных радио- и телеинтервью. При этом фильм построен на уникальных архивных съемках и воспоминаниях крупных фигур 90-х годов, – политиков, бизнесменов, - которые были друзьями и коллегами Бориса Немцова. Среди рассказчиков – Татьяна Юмашева, дочь и советник президента Бориса Ельцина, Валентин Юмашев, глава президентской администрации, пресс-секретарь Ельцина Сергей Ястржембский, предприниматель Михаил Фридман, политик Григорий Явлинский и многие другие. В фильме также участвуют соратники Немцова нулевых годов - Илья Яшин, Алексей Навальный и другие.
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