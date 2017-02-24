«Слишком свободный человек»: Рецензия Киноафиши

Тот, кто доказал, что успешный политик может быть хорошим человеком

«Он хотел бы так умереть – на мосту по пути в Кремль, от пули материального врага» - говорили о нем родные. На экраны вышел «Слишком свободный человек» - фильм-байопик о Борисе Немцове, собравший в первый же день полные залы в кинотеатрах. Все пришли ради одной цели, узнать, как же было все на самом деле?

Вера Кричевская («Гражданин поэт. Прогон года») в сотрудничестве с ведущим канала «Дождь» Михаилом Фришманом собрала целый архив, который охватывает 25 лет жизни Бориса Ефимовича Немцова – от момента избрания его на пост губернатора Нижнего Новгорода и до самого его убийства.

Кадр из фильма «Слишком свободный человек»

Сюжет строится на переплетении интервью его родных, близких и просто знакомых, с записями собственного интервью с Немцовым в разные периоды его жизни и выпусками новостей. Ранее уже были попытки экранизировать историю помощника Бориса Ельцина в «Мой друг Борис Немцов» и «Немцов». И, если первый фильм (режиссер Зося Родкевич Эстония/Россия) пытается раскрыть происходящее глазами самого бывшего губернатора Нижнего Новгорода, то во втором Владимир Кара-Мурза собирает целое соцветие прямой речи – Юмашев, Дьяченко, Жанна Немцова, Михаил Касьянов, Владимир Буковский, Нина Зверева, Ирина Хакамада, Сергей Доренко и т.д. «Реформатор, пользующийся популярностью в народе», «Хороший человек и любит людей», «Тот, кто доказал, что успешный политик может быть хорошим человеком» звучало в фильме.

Кадр из фильма «Слишком свободный человек»

Спустя два года после убийства Бориса Немцова выходит еще один фильм, в котором, словно в «Компромиссе» Довлатова, журналистские материалы с телевидения перекрываются комментариями самих авторов и друзей о том, «как же все было на самом деле». Здесь главный герой больше политик, нежели в фильмах-предшественниках: на его плечах лежит огромная ответственность, а его голос звучит гораздо громче остальных. Кричевская собрала комментарии Татьяны и Валентина Юмашевых, Михаила Фридмана, Михаила Прохорова, Олега Сысуева, Григория Явлинского, Виктора Ющенко, Сергея Ястржембского, Михаила Ходорковского, Михаила Касьянова, Альфреда Коха, Алексея Навального, Ирины Хакамады, Владимира Рыжкова, Раисы и Жанны Немцовых, Евгения Киселева, Дмитрия Муратова. Постоянно в фильме звучит голос самого Немцова, а также Бориса Николаевича Ельцина и Владимира Владимировича Путина.

Кадр из фильма «Слишком свободный человек»

И в этом фильме комментарии уже не так однозначны, а порой и противоречивы. «Честный и открытый», «резкий и прямой»; некоторые его политические компании периодически представляются в учебниках политологии как пример неудачных, а способность сокращать дистанцию с каждым – от простого гражданина до президента – восхищала. Трагедия в Норд-Осте – или прекращение войны в Чечне?

- Судьба его тесно переплелась с историей нашей страны, - рассказывала Вера Кричевская, - он был героем и надеждой для многих, участником и движущей силой важных исторических событий. Мы попытались рассказать историю Бориса через историю его последних 25 лет – и через историю 25 лет России.

Кадр из фильма «Слишком свободный человек»

Фильм «Слишком свободный человек» - прежде всего, память о Немцове как о выдающемся политике, прямом, открытом, чьим лозунгом неизменно было «я не буду вам лгать». Он всегда стоял до последнего, веря, что делает правое дело, оставшись для многих в памяти как честный и благородный человек.

- Немцов – глубокая, мощная фигура, и жаль, что осознавать это мы стали только после его смерти, - поделился Михаил Фришман, - его жизнь – пример того, как можно сдвигать горы в политике, оставаясь честным, искренним, открытым, жизнелюбивым и принципиальным. Мы хотели рассказать его историю, отдать дань памяти этому человеку.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 23 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Слишком свободный человек»