Мой друг Борис Немцов, 2015

Молодая девушка-режиссер работает в новостях и получает журналистское задание снимать репортажи про известного политика. Ее камера следует за Немцовым повсюду ― сопровождает в машинах и купе поездов, следит за его избирательной кампанией в Ярославле, фиксирует шутки, мечты и планы, раскрывает самые потаенные стороны личности этого большого человека. Этот фильм о том, как сужается большой исторический контекст до маленькой личной истории. Как знакомство перерастает в дружбу.

Снимая несколько лет подряд новостные репортажи, камера выхватила чуть больше, чем должна была, рассмотрела пристальнее, чем обычно, превратив наблюдаемое в кино.

Это фильм-портрет. Случайный, мимоходный, трагикомический. Взгляд на живого человека, разыгрывающего всю жизнь роль большого политика. Впрочем, и наслаждающегося этой ролью. Шутка за шуткой, и вот вы уже закадычный друг Немцова.