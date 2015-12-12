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Мой друг Борис Немцов
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Мой друг Борис Немцов, 2015

2015 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Молодая девушка-режиссер работает в новостях и получает журналистское задание снимать репортажи про известного политика. Ее камера следует за Немцовым повсюду ― сопровождает в машинах и купе поездов, следит за его избирательной кампанией в Ярославле, фиксирует шутки, мечты и планы, раскрывает самые потаенные стороны личности этого большого человека. Этот фильм о том, как сужается большой исторический контекст до маленькой личной истории. Как знакомство перерастает в дружбу.

Снимая несколько лет подряд новостные репортажи, камера выхватила чуть больше, чем должна была, рассмотрела пристальнее, чем обычно, превратив наблюдаемое в кино.

Это фильм-портрет. Случайный, мимоходный, трагикомический. Взгляд на живого человека, разыгрывающего всю жизнь роль большого политика. Впрочем, и наслаждающегося этой ролью. Шутка за шуткой, и вот вы уже закадычный друг Немцова.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 декабря 2015
Режиссер
Зося Родкевич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой друг Борис Немцов 1 постер
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