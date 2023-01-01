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Киноафиша Фильмы Корабли штурмуют бастионы Корабли штурмуют бастионы, 1953: актеры и роли
Корабли штурмуют бастионы 1953 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Корабли штурмуют бастионы, 1953: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Ромм Михаил Ромм
В ролях
Иван Переверзев Иван Переверзев Геннадий Юдин Gennadi Yudin Владимир Дружников Владимир Дружников Сергей Бондарчук Сергей Бондарчук Sergei Bondarchuk Николай Хрящиков
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