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Корабли штурмуют бастионы
Корабли штурмуют бастионы, 1953: актеры и роли
Корабли штурмуют бастионы
1953 / СССР
5.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Персоны
Корабли штурмуют бастионы, 1953: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Ромм
В ролях
Иван Переверзев
Геннадий Юдин
Gennadi Yudin
Владимир Дружников
Сергей Бондарчук
Sergei Bondarchuk
Николай Хрящиков
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