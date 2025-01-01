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Русский вопрос

Russkiy vopros 18+
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О фильме

Владельцы нескольких реакционных газет, посылают журналиста Гарри Смита в Россию за «свежим» материалом для подпитки клеветнической кампании против Советского Союза. Вернувшись из России, журналист пишет статью, в которой отвечает на злободневный вопрос: «Хотят ли русские войны?». Прочитав статью журналиста, газетовладелец увольняет журналиста. Смит становится выразителем идей той части американцев, которая готова вступить в борьбу против хозяев с Уолл-стрит.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1947
Премьера в мире 8 марта 1948
Дата выхода
8 марта 1948 Россия
8 марта 1948 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Russkiy vopros, Rusko pitanje, Die russische Frage, Rusko vprašanje, Русский вопрос, A questão russa, Chestiunea rusă, Den ryska frågan, Det russiske spørsmål, Harry Smith odkrywa Amerykę, La questione russa, Mr. Smith etsii Amerikkaa, Orosz kérdés, Ruská otázka, The Russian Question
Режиссер
Михаил Ромм
Михаил Ромм
В ролях
Всеволод Аксенов
Елена Кузьмина
Елена Кузьмина
Михаил Астангов
Михаил Названов
Борис Тенин
Борис Тенин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 21 голос
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2392 В жанре «драма»  1002 В фильмах СССР  219
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