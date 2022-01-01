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Кровь и пот Кровь и пот
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Krov i pot

Кровь и пот, 1978

1978 / СССР
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Киноэпопея о классовой борьбе в небольшом рыбацком ауле на берегу Аральского моря, о революционных событиях всколыхнувших степной край. Гражданская война в степях Приаралья — вот конкретный исторический фон, на котором разворачивается жизнь героев — аральских рыбаков и кочевников-скотоводов. Три драматические судьбы, три характера в центре повествования: бедный батрак Еламан, ставший вожаком пробужденных революцией масс, бай Таниберген, хозяин степи, и прекрасная Акбала. Их взаимоотношения — это не банальный «любовный треугольник», это драма, отразившая сложность процессов, происходивших в предреволюционный период и в годы революции.

6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1978
Возраст 16+
Режиссер
Юрий Мастюгин
В ролях
Тунгышбай Жаманкулов
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Лола Абдулкаримова
Геннадий Юдин
Анвар Молдабеков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кровь и пот 1 постер
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Кровь и пот
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