Кровь и пот, 1978

Киноэпопея о классовой борьбе в небольшом рыбацком ауле на берегу Аральского моря, о революционных событиях всколыхнувших степной край. Гражданская война в степях Приаралья — вот конкретный исторический фон, на котором разворачивается жизнь героев — аральских рыбаков и кочевников-скотоводов. Три драматические судьбы, три характера в центре повествования: бедный батрак Еламан, ставший вожаком пробужденных революцией масс, бай Таниберген, хозяин степи, и прекрасная Акбала. Их взаимоотношения — это не банальный «любовный треугольник», это драма, отразившая сложность процессов, происходивших в предреволюционный период и в годы революции.
|9 августа 1979
|СССР