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Постер фильма Кровь и пот
6.8
Киноафиша Фильмы Кровь и пот
6.8

Кровь и пот

, 1978
Krov i pot
СССР / драма / 18+
Постер фильма Кровь и пот
6.8

О фильме

Киноэпопея о классовой борьбе в небольшом рыбацком ауле на берегу Аральского моря, о революционных событиях всколыхнувших степной край. Гражданская война в степях Приаралья — вот конкретный исторический фон, на котором разворачивается жизнь героев — аральских рыбаков и кочевников-скотоводов. Три драматические судьбы, три характера в центре повествования: бедный батрак Еламан, ставший вожаком пробужденных революцией масс, бай Таниберген, хозяин степи, и прекрасная Акбала. Их взаимоотношения — это не банальный «любовный треугольник», это драма, отразившая сложность процессов, происходивших в предреволюционный период и в годы революции.

В ролях

Тунгышбай Жаманкулов
Tenirbergen
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
General Chernov
Лола Абдулкаримова
Геннадий Юдин
Анвар Молдабеков
Yelaman
Gulmyra Shaybekova
Akbala
Идрис Ногойбаев
Kalen
Наби Рахимов
Suyeu
Жексен Каирлиев
Ray
Владимир Сошальский
polkovnik Fedorov
Олег Видов
Олег Видов
poruchik Roshal.
Mukamedkali Tavanov
Munke
Режиссер Азербайжан Мамбетов, Юрий Мастюгин
Сценарист Андрей Кончаловский, Abdizhamil Nurpeisov, Rodyon Tyurin
Композитор Жубанова, Газиза Ахметовна
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 1 января 1978
Дата выхода
9 августа 1979 СССР
Производство Kazakhfilm
Другие названия
Krov i pot, Mystery of the Woods, Blut und Schweiß, Кровь и пот

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 17 марта 2022

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