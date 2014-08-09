Супруги Ханнес и Кики вместе с друзьями вот уже 15 лет проводят отпуск в велосипедных турах. На этот раз страну для путешествия предстоит выбирать Ханнесу. Узнав о выборе, друзья удивлены: чем могла заинтересовать его Бельгия? Ханнес медлит, но затем все-таки объясняет компании свой выбор: он болен, и болезнь неизлечима. Через несколько месяцев он превратится в тяжёлого инвалида. Не желая становиться обузой для родных, он принял решение об эвтаназии и потому выбрал целью путешествия Бельгию. Свой последний отпуск от хочет провести так, как он проводил его всегда. Друзья шокированы и сначала отказываются сопровождать Ханнеса на его в прямом смысле слова пути к смерти. Но Кики удается убедить их в том, что составить компанию Ханнесу – лучшее, что они могут сделать, если хотят поддержать его.