Последнее турне

Hin und Weg 18+
О фильме

Супруги Ханнес и Кики вместе с друзьями вот уже 15 лет проводят отпуск в велосипедных турах. На этот раз страну для путешествия предстоит выбирать Ханнесу. Узнав о выборе, друзья удивлены: чем могла заинтересовать его Бельгия? Ханнес медлит, но затем все-таки объясняет компании свой выбор: он болен, и болезнь неизлечима. Через несколько месяцев он превратится в тяжёлого инвалида. Не желая становиться обузой для родных, он принял решение об эвтаназии и потому выбрал целью путешествия Бельгию. Свой последний отпуск от хочет провести так, как он проводил его всегда. Друзья шокированы и сначала отказываются сопровождать Ханнеса на его в прямом смысле слова пути к смерти. Но Кики удается убедить их в том, что составить компанию Ханнесу – лучшее, что они могут сделать, если хотят поддержать его.

Страна Германия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 24 октября 2014
Премьера в мире 9 августа 2014
Дата выхода
23 октября 2014 Германия
20 апреля 2023 Казахстан 16+
9 августа 2014 Швейцария
10 марта 2016 Южная Корея
Бюджет €4 000 000
Сборы в мире $2 294 493
Производство Majestic Filmproduktion, Viafilm, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)
Другие названия
Hin und weg, Tour de Force, Darmadağın, Последнее турне, 君がくれたグッドライフ, 生命騎士
Режиссер
Кристиан Цюберт
Кристиан Цюберт
В ролях
Флориан Давид Фиц
Флориан Давид Фиц
Юлия Кошитц
Юрген Фогель
Юрген Фогель
Мириам Штайн
Мириам Штайн
Фолькер Брух
Фолькер Брух
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
