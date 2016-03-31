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Устика
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Ustica: The Missing Paper

Устика, 2016

2016 / Италия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

27 июня 1980 года авиалайнер McDonnell Douglas DC-9-15 итальянской авиакомпании Itavia, летевший из Болоньи в Палермо, упал в Тирренское море в 25 километрах от острова Устика, развалившись на две части. Погибли все находившиеся на борту — 81 человек, среди которых — 13 детей.

На сегодня есть три гипотезы о причинах катастрофы над Устикой: неполадки в конструкции самолета, взрыв бомбы, повреждение ракетой, — но ни одна из них не доказана до сих пор. Документальное расследование, которое режиссер провел вместе с двумя авиационными инженерами, предоставляет новый, леденящий кровь материал о трагедии.

5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в мире 31 марта 2016
Возраст 18+
Режиссер
Ренцо Мартинелли
В ролях
Томас Арана
Томас Арана
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
Йонис Башир
Джованни Капальбо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Устика 1 постер
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