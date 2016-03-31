Устика, 2016

27 июня 1980 года авиалайнер McDonnell Douglas DC-9-15 итальянской авиакомпании Itavia, летевший из Болоньи в Палермо, упал в Тирренское море в 25 километрах от острова Устика, развалившись на две части. Погибли все находившиеся на борту — 81 человек, среди которых — 13 детей.

На сегодня есть три гипотезы о причинах катастрофы над Устикой: неполадки в конструкции самолета, взрыв бомбы, повреждение ракетой, — но ни одна из них не доказана до сих пор. Документальное расследование, которое режиссер провел вместе с двумя авиационными инженерами, предоставляет новый, леденящий кровь материал о трагедии.