Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Операция «Фортуна»: Искусство побеждать" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Цветок моей тайны Цветок моей тайны
Киноафиша Фильмы Цветок моей тайны Цветок моей тайны, 1995: актеры и роли
La flor de mi secreto Цветок моей тайны 1995 / Испания / Франция
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Цветок моей тайны, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар Педро Альмодовар Pedro Almodóvar
В ролях
Мариса Паредес Мариса Паредес Marisa Paredes Хуан Эчанове Juan Echanove Кармен Элиас Росси де Пальма Росси де Пальма Rossy de Palma Чус Лампреаве Chus Lampreave Кити Манвер Kiti Mánver
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Клипмейкеры
Клипмейкеры
2022, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши