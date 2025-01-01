Меню
Фильмы
Корабль дураков
Награды и номинации фильма Корабль дураков
Награды и номинации фильма Корабль дураков 1965
Оскар 1966
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best Foreign Actor
Номинант
Best Foreign Actress
Номинант
