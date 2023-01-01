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Корабль дураков
Корабль дураков, 1965: актеры и роли
Ship of Fools
Корабль дураков
1965 / США
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Корабль дураков, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Крамер
Stanley Kramer
В ролях
Вивьен Ли
Vivien Leigh
Симона Синьоре
Simone Signoret
Хосе Феррер
José Ferrer
Ли Марвин
Lee Marvin
Оскар Вернер
Oskar Werner
Элизабет Эшли
Elizabeth Ashley
Джордж Сигал
George Segal
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