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Корабль дураков Корабль дураков
Киноафиша Фильмы Корабль дураков Корабль дураков, 1965: актеры и роли
Ship of Fools Корабль дураков 1965 / США
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Корабль дураков, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стэнли Крамер Стэнли Крамер Stanley Kramer
В ролях
Вивьен Ли Вивьен Ли Vivien Leigh Симона Синьоре Симона Синьоре Simone Signoret Хосе Феррер Хосе Феррер José Ferrer Ли Марвин Ли Марвин Lee Marvin Оскар Вернер Oskar Werner Элизабет Эшли Элизабет Эшли Elizabeth Ashley Джордж Сигал Джордж Сигал George Segal
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