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Ночь в Хайфе Ночь в Хайфе
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Laila in Haifa

Ночь в Хайфе, 2020

2020 / Израиль / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

На протяжение одной ночи встречаются самые разные люди – евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие убежища от издевательств и хамства мужчин. Клуб в портовом городе Хайфа – последнее прибежище, где израильтяне и палестинцы могут встречаться и общаться друг с другом. Амос Гитаи родился в 1950 году в Хайфе. Изучал архитектуру в Хайфе и университете Калифорнии. Экспериментальные 8-мм фильмы начал снимать ещё в школе. С середины 80-х работает в Израиле и Франции. Создал более 90 произведений искусства, включая полнометражные и короткометражные художественные и документальные, экспериментальные и телевизионные фильмы, инсталляции и театральные постановки. Его фильмы были участниками МКФ в Каннах и Венеции. Удостоился нескольких престижных наград, в частности призы на МКФ в Локарно (2008), приз Роберто Росселлини (2005), приз Роберта Брессона (2013) и приз Сергея Параджанова (2014).

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 8 сентября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Амос Гитай
В ролях
Мария Зрейк
Наама Прейс
Цахи Алеви
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь в Хайфе 1 постер
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