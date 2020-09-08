Ночь в Хайфе, 2020

На протяжение одной ночи встречаются самые разные люди – евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие убежища от издевательств и хамства мужчин. Клуб в портовом городе Хайфа – последнее прибежище, где израильтяне и палестинцы могут встречаться и общаться друг с другом. Амос Гитаи родился в 1950 году в Хайфе. Изучал архитектуру в Хайфе и университете Калифорнии. Экспериментальные 8-мм фильмы начал снимать ещё в школе. С середины 80-х работает в Израиле и Франции. Создал более 90 произведений искусства, включая полнометражные и короткометражные художественные и документальные, экспериментальные и телевизионные фильмы, инсталляции и театральные постановки. Его фильмы были участниками МКФ в Каннах и Венеции. Удостоился нескольких престижных наград, в частности призы на МКФ в Локарно (2008), приз Роберто Росселлини (2005), приз Роберта Брессона (2013) и приз Сергея Параджанова (2014).