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Темнота Темнота
Киноафиша Фильмы Темнота Темнота, 2016: актеры и роли
The Darkness Темнота 2016 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Темнота, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грег МакЛин Грег МакЛин Greg McLean
В ролях
Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Рада Митчелл Рада Митчелл Radha Mitchell Люси Фрай Люси Фрай Lucy Fry Мэтт Уолш Мэтт Уолш Matt Walsh Дженнифер Моррисон Дженнифер Моррисон Jennifer Morrison Паркер Мак Давид Мазуз Давид Мазуз David Mazouz
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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