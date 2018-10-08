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Давид Мазуз
Давид Мазуз
David Mazouz
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Давид Мазуз
David Mazouz
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Дата рождения
19 февраля 2001
Возраст
21 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Давида Мазуза
Родился 19 февраля 2001 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Давида Мазуза
Инкарнация
триллер, ужасы
2016, США
7.0
Темнота
ужасы, триллер
2016, США
4.0
Производитель игр
приключения, семейный
2014, Аргентина / Канада / Италия
5.0
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