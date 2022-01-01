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TheatreHD: Мет: Ромео и Джульетта
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Roméo et Juliette

TheatreHD: Мет: Ромео и Джульетта, 2016

2016 / США
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О фильме

Год назад итальянский тенор Витторио Григоло и немецкое сопрано Диана Дамрау выступали в Мет в опере «Манон», и газета New York Times написала, что сценическая температура поднималась до температуры кипения всякий раз, когда исполнители оказывались вместе. И вот они исполняют партии бессмертных веронских любовников в постановке, перенесенной в Нью-Йорк из La Scala. Осуществил постановку американский режиссер Бартлет Шер, национальный кумир, многократно номинированный на премию «Тони» (и выигравший ее в 2008 г. за бродвейский мюзикл «Юг Тихого океана»). Его версия отличается поистине бродвейской лихостью. «Действие, действие и еще раз действие» — девиз, которым Шер руководствовался, берясь за оперу Гуно и стремясь сделать ее максимально кинематографичной, без лишних пауз и длиннот.

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Продолжительность 3 часа 4 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Бартлет Шер
В ролях
Диана Дамрау
Витторио Григоло
Эллиот Мадор
Михаил Петренко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Мет: Ромео и Джульетта 1 постер
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