TheatreHD: Мет: Ромео и Джульетта, 2016

Год назад итальянский тенор Витторио Григоло и немецкое сопрано Диана Дамрау выступали в Мет в опере «Манон», и газета New York Times написала, что сценическая температура поднималась до температуры кипения всякий раз, когда исполнители оказывались вместе. И вот они исполняют партии бессмертных веронских любовников в постановке, перенесенной в Нью-Йорк из La Scala. Осуществил постановку американский режиссер Бартлет Шер, национальный кумир, многократно номинированный на премию «Тони» (и выигравший ее в 2008 г. за бродвейский мюзикл «Юг Тихого океана»). Его версия отличается поистине бродвейской лихостью. «Действие, действие и еще раз действие» — девиз, которым Шер руководствовался, берясь за оперу Гуно и стремясь сделать ее максимально кинематографичной, без лишних пауз и длиннот.