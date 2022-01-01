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TheatreHD: Искатели жемчуга TheatreHD: Искатели жемчуга
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Les pêcheurs de perles

TheatreHD: Искатели жемчуга, 2016

2016 / США
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О фильме

В последний раз «Искатели жемчуга» звучали со сцены Мет в 1916 году, во времена Энрико Карузо. Теперь постановкой этого нежного создания Бизе займется Пенни Вулкок, ранее работавшая над «Доктором Атомиком» Джона Адамса. Под управлением Джанандреа Нозеды в главных партиях выступят Диана Дамрау (прекрасная жрица Лейла), Мэтью Поленцани и Мариуш Квечень (Надир и Зурга, искатели жемчуга, чья дружба проходит испытание любовным соперничеством. Именно их дуэт, “Au fond du temple saint”, стал одним из самых известных дуэтов в оперной литературе.).

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Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Прокатчик CoolConnections
Режиссер
Пенни Вулкок
В ролях
Диана Дамрау
Мэтью Поленцани
Мариуш Квечень
Николя Тесте
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма TheatreHD: Искатели жемчуга 1 постер
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