TheatreHD: Искатели жемчуга, 2016

В последний раз «Искатели жемчуга» звучали со сцены Мет в 1916 году, во времена Энрико Карузо. Теперь постановкой этого нежного создания Бизе займется Пенни Вулкок, ранее работавшая над «Доктором Атомиком» Джона Адамса. Под управлением Джанандреа Нозеды в главных партиях выступят Диана Дамрау (прекрасная жрица Лейла), Мэтью Поленцани и Мариуш Квечень (Надир и Зурга, искатели жемчуга, чья дружба проходит испытание любовным соперничеством. Именно их дуэт, “Au fond du temple saint”, стал одним из самых известных дуэтов в оперной литературе.).