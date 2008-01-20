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Постер фильма Ромео и Джульетта
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Киноафиша Фильмы Ромео и Джульетта

Ромео и Джульетта

Roméo et Juliette 18+
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О фильме

Оперу Шарля Гуно «Ромео и Джульетта» часто называют «сплошным любовным дуэтом с небольшими вставками»: композитор явно «офранцузил» шекспировский сюжет, добавив к оригинальному тексту 5 любовных дуэтов. Спектакль в Зальцбурге ставили на звездную пару: Анну Нетребко и Роландо Вильясона, но Нетребко не смогла участвовать в нем из-за беременности, поэтому вместо нее выступила обладательница прекрасных вокальных данных грузинская певица Нино Мачаидзе, которая буквально «расцветала» по ходу спектакля, превращаясь из неестественной девочки с ужимками в Джульетту, способную на достойном уровне выдержать дуэты с известным тенором. Для Вильясона партия Ромео стала личным достижением (после перенесенной болезни) и подтвердила его высочайший уровень. Артистическая харизма певца буквально затянула в поле своего воздействия и зрительный зал, и оркестр, и Джульетту.

Отец Лоренцо стал интересной работой Михаила Петренко, баса из Мариинского театра, всегда находящего неожиданные актерские решения. Его Лоренцо - молодой монах в длинной рясе, с чуть брезгливым лицом и отрешенным голосом, знающий все о жизни и «любви, крепкой как смерть».

Постановку осуществил Бартлетт Шер – известный режиссер бродвейских мюзиклов, прекрасно использовавший сценические возможности Фельзенрайтшуле – самого необычного из зальцбургских залов, находящегося в скале. На заднем плане сцены находится природная стена горы Монахов с ярусами вырубленных аркад, напоминающих Колизей.
Отличная работа Зальцбургского оркестра Моцартеума под руководством канадского маэстро Янника Незет-Сегена, дебютировавшего на Зальцбургском фестивале, и ряд эффектных сценических решений претендуют если не на свежую интерпретацию шекспировской истории любви, то, по крайней мере, на зрелище.

Страна Австрия / Германия
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 января 2008
Дата выхода
20 января 2008 Австрия PG
Производство Österreichischer Rundfunk (ORF), Unitel Classica, Salzburger Festspiele
Другие названия
Roméo et Juliette, Charles Gounod: Roméo et Juliette
Режиссер
Бартлетт Шер
В ролях
Нино Мачаидзе
Роландо Вильясон
Михаил Петренко
Руссель Браун
Кора Бургграаф
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
airbuss09 2 апреля 2015, 12:51
"Нет повести печальнее на свете чем повесть о Ромео и Джульете" C женой с нетерпением ждем премьеру и обязательно сходим.
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