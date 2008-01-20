Оперу Шарля Гуно «Ромео и Джульетта» часто называют «сплошным любовным дуэтом с небольшими вставками»: композитор явно «офранцузил» шекспировский сюжет, добавив к оригинальному тексту 5 любовных дуэтов. Спектакль в Зальцбурге ставили на звездную пару: Анну Нетребко и Роландо Вильясона, но Нетребко не смогла участвовать в нем из-за беременности, поэтому вместо нее выступила обладательница прекрасных вокальных данных грузинская певица Нино Мачаидзе, которая буквально «расцветала» по ходу спектакля, превращаясь из неестественной девочки с ужимками в Джульетту, способную на достойном уровне выдержать дуэты с известным тенором. Для Вильясона партия Ромео стала личным достижением (после перенесенной болезни) и подтвердила его высочайший уровень. Артистическая харизма певца буквально затянула в поле своего воздействия и зрительный зал, и оркестр, и Джульетту.

Отец Лоренцо стал интересной работой Михаила Петренко, баса из Мариинского театра, всегда находящего неожиданные актерские решения. Его Лоренцо - молодой монах в длинной рясе, с чуть брезгливым лицом и отрешенным голосом, знающий все о жизни и «любви, крепкой как смерть».

Постановку осуществил Бартлетт Шер – известный режиссер бродвейских мюзиклов, прекрасно использовавший сценические возможности Фельзенрайтшуле – самого необычного из зальцбургских залов, находящегося в скале. На заднем плане сцены находится природная стена горы Монахов с ярусами вырубленных аркад, напоминающих Колизей.

Отличная работа Зальцбургского оркестра Моцартеума под руководством канадского маэстро Янника Незет-Сегена, дебютировавшего на Зальцбургском фестивале, и ряд эффектных сценических решений претендуют если не на свежую интерпретацию шекспировской истории любви, то, по крайней мере, на зрелище.