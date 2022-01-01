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Большой театр: Руслан и Людмила
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Большой театр: Руслан и Людмила, 2011

2011 / Россия
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О фильме

Волшебная сказка и волшебная опера – как повод для серьёзного разговора о чувствах взрослых современных людей.

«Руслан и Людмила» – опера Михаила Глинки, увидевшая свет в 1842-м году. И опера, ставшая одной из главных театральных сенсаций 2011-го (да и всего десятилетия). Потому что спектакль, поставленный Дмитрием Черняковым, стал первым спектаклем на открывшейся после длительной реконструкции исторической сцене Большого театра. Событие государственной важности! При этом Черняков – режиссёр, для которого частная жизнь и личные отношения превыше всего, а всё государственное, властное, авторитарное смертельно опасно для человека. Впрочем, в почти реалистической версии «Руслана и Людмила» в Большом политики нет, за власть здесь – дуэт манипуляторов, Финн и Наина, подвергающий любовь главных героев испытаниям: сюжет сказки Пушкина неожиданно рифмуется с «Опасными связями».

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Продолжительность 3 часа 17 минут
Год выпуска 2011
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Черняков
В ролях
Михаил Петренко
Альбина Шагимуратова
Владимир Огновенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Большой театр: Руслан и Людмила 1 постер
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