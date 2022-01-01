Большой театр: Руслан и Людмила, 2011

Волшебная сказка и волшебная опера – как повод для серьёзного разговора о чувствах взрослых современных людей.

«Руслан и Людмила» – опера Михаила Глинки, увидевшая свет в 1842-м году. И опера, ставшая одной из главных театральных сенсаций 2011-го (да и всего десятилетия). Потому что спектакль, поставленный Дмитрием Черняковым, стал первым спектаклем на открывшейся после длительной реконструкции исторической сцене Большого театра. Событие государственной важности! При этом Черняков – режиссёр, для которого частная жизнь и личные отношения превыше всего, а всё государственное, властное, авторитарное смертельно опасно для человека. Впрочем, в почти реалистической версии «Руслана и Людмила» в Большом политики нет, за власть здесь – дуэт манипуляторов, Финн и Наина, подвергающий любовь главных героев испытаниям: сюжет сказки Пушкина неожиданно рифмуется с «Опасными связями».