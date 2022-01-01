Травиата, 2014

Премьера «Травиаты», в основу которой легла «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына, состоялась в оперном театре «Ла Фениче» в Венеции 6 марта 1853 года. «Травиата», в переводе с итальянского означающая падшую женщину, отсылает к Виолетте Валери — французской куртизанке времён 19 века. Роль Виолетты считается одной из самых сложных в репертуаре сопрано и требует от исполнительницы широкий диапазон вокальных техник.

В этой любовной истории куртизанка Виолетта встречает нового воздыхателя Альфреда Жермона, который признаётся ей в своих чувствах, убеждает сменить образ жизни и переехать в пригород Парижа. Та соглашается, однако Жорж Жермон, отец Альфреда, настаивает на разрыве пары, так как дурная слава Виолетты бросит тень на всю семью Жермон и станет помехой для брака дочери. Виолетта сопротивляется настояниям Жоржа, но в конечном счёте отступает, не желая причинить вред близким дорогого Альфреда. Она оставляет младшему Жермону прощальное письмо, в котором говорит, что разлюбила его, хотя на деле чувства её, конечно, не угасли. Альфред, вернувшись в Париж, яростно обличает бывшую возлюбленную в измене. Подавленная Виолетта чувствует приближение смерти: силы оставляют её, туберкулёз прогрессирует. Жермоны, узнав правду о самоотверженной любви девушки, раскаиваются в своей злой клевете, но для Альфреда получить прощение любимой может быть слишком поздно.

«Травиата», созданная по мотивам пьесы «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына, вдохновлена историей жизни графини д`Агу, более известной под псевдонимом Даниэль Стерн — французской писательницы 19 века. Это один из самых выдающихся женских портретов на оперной сцене, а центральную партию в этом исследовании человеческой любви и жертвенности исполнит блистательная немецкая певица сопрано Диана Дамрау. Бенуа Жако, известный кинорежиссёр и автор сценариев, возвращается в мир оперы спустя более 10 лет: в 2003 году он ставил оперу Жюля Массне «Вертер» на сцене Лондонской Королевской оперы.