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Сказки Гофмана
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Royal Opera House: Les Contes d'Hoffmann

Сказки Гофмана, 2016

2016 / Великобритания
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Продолжительность 3 часа 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 января 2017
Премьера в мире 19 ноября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Джон Шлезингер
Джон Шлезингер
В ролях
Витторио Григоло
Томас Хэмпсон
Венсан Ордонно
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сказки Гофмана 1 постер
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