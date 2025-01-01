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Риголетто

Rigoletto a Mantova 18+
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О фильме

Постановка Teatro Regio di Parma - Festival Verdi 2008 (Парма)
«Риголетто» - одна из самых популярных итальянских опер всех времён. Это уникальное произведение классики Верди, которое погружает в эпоху Возрождения, разворачивая все события оперы на фоне дворцов и исторических мест великолепного итальянского города Мантуя. Опера основана на истории «суда» над шутом Риголетто и его красивой дочерью Джильдой. Рассказ полон любви, интриг, страстей, и пестрит самыми известными мелодиями Верди. Ария «Ladonnae’ mobile» является настолько популярной, что до премьеры «Риголетто» в Венеции в 1851 Верди взял обещание с тенора, исполняющего партию Герцога, не петь, не насвистывать и не издавать ни единого звука мелодии этой арии нигде, кроме как на частных репетициях. Композитор знал, что, если кто-то услышит её на улице, непременно скопирует и потом будет утверждать, что написал непосредственно перед дебютом оперы! Ставшая одним из самых больших творений Джузеппе Верди «Риголетто» продолжает приводить в восторг зрителей во всем мире.
Страна Италия / Великобритания / Франция / Япония / Германия
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2010
Производство Rada Film, RAI Radiotelevisione Italiana, British Broadcasting Corporation (BBC)
Другие названия
Rigoletto a Mantova, Rigoletto
Режиссер
Марко Беллоккьо
Марко Беллоккьо
В ролях
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Руджеро Раймонди
Юлия Новикова
Витторио Григоло
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
8 IMDb
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