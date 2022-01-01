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ROH опера: Фауст
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Faust

ROH опера: Фауст, 2019

2019 / Великобритания
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О фильме

Дэвид МакВикар возрождает на сцене декаданс и элегантность Парижа 1870-х в своей красочной постановке самой популярной оперы Гуно Вариантов истории Фауста, продающего душу Дьяволу в обмен на молодость, существует немало, но опера Гуно по-прежнему остается одной из самых захватывающих. Майкл Фабиано исполняет заглавную партию Фауста, Диана Дамрау — его возлюбленной Маргариты, а Эрвин Шротт — дьявольского Мефистофеля. Виртуозные центральные партии, большой хор, потрясающие декорации, балет и экстатический финал делают эту оперу идеальным спектаклем. Масштабность и роскошь французской «большой оперы» прекрасно подчеркнуты в этой постановке Дэвида МакВикара, где действие происходит в Париже 1870-х годов. А партитура этой оперы — источник некоторых наиболее популярных оперных арий, которые исполнит прекрасный международный состав певцов и хор Королевской оперы. Трансляция пройдет на английском и французском языках с английскими субтитрами. Показы в записи — с русскими субтитрами.

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Продолжительность 3 часа 45 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Дэвид МакВикар
В ролях
Майкл Фабиано
Эрвин Шротт
Диана Дамрау
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROH опера: Фауст 1 постер
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