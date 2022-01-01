ROH опера: Фауст, 2019

Дэвид МакВикар возрождает на сцене декаданс и элегантность Парижа 1870-х в своей красочной постановке самой популярной оперы Гуно Вариантов истории Фауста, продающего душу Дьяволу в обмен на молодость, существует немало, но опера Гуно по-прежнему остается одной из самых захватывающих. Майкл Фабиано исполняет заглавную партию Фауста, Диана Дамрау — его возлюбленной Маргариты, а Эрвин Шротт — дьявольского Мефистофеля. Виртуозные центральные партии, большой хор, потрясающие декорации, балет и экстатический финал делают эту оперу идеальным спектаклем. Масштабность и роскошь французской «большой оперы» прекрасно подчеркнуты в этой постановке Дэвида МакВикара, где действие происходит в Париже 1870-х годов. А партитура этой оперы — источник некоторых наиболее популярных оперных арий, которые исполнит прекрасный международный состав певцов и хор Королевской оперы. Трансляция пройдет на английском и французском языках с английскими субтитрами. Показы в записи — с русскими субтитрами.