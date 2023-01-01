Травиата, 2013

«Бедняжка Мариетта Дюплесси, она была первой женщиной, в которую я по-настоящему влюбился, и теперь она лежит незвестно где, бог знает, на каком кладбище, отданная на съедение могильным червям. Пятнадцать месяцев назад она мне сказала: «Я не буду жить: я ведь странная женщина – не смогу приспособиться к жизни, с которой не умею справиться и которой не знаю, как жить. Увезите меня, увезите, куда хотите. Я вам не помешаю: буду спать весь день, по вечерам стану ходить в театр, а ночью вы будете делать со мной все, что пожелаете». Я никогда не рассказывал тебе о той исключительной привязанности, которую я испытывал к этому очаровательному созданию. Теперь ее нет... Не понимаю, что это за странная старая элегия, которая тревожит мое сердце при воспоминании о ней». – Эти слова Ференц Лист написал в письме к графине Мари д’Агу, бывшей отцом его детей, и посвящены они были той, которая вскоре после своей кончины в 1846 году в возрасте 22 лет стала прототипом «Дамы с камелиями» и «Травиаты». Могилу Мари Деплюсси (по рождению Альфонсины Плесси) до сих пор можно найти на кладбище Монмартра, что возле базилики Сакре-Кёр – церкви Сердца Христова.

«Травиата» была написана Верди на полубиографичекий сюжет «Дамы с камелиями» Александра Дюма-сына, обработанный либреттистом Ф.М. Пьяве, и впервые представлена публике в 1853 году в венецианском театре «Ла Фениче». Провал был столь же оглушительным, сколь последующая популярность этой оперы. Современные Верди критики писали о «Травиате» ровно то же самое, что снискала у критиков «Кармен» Бизе: «чудовищно аморально, отвратительно, низко, ужасно». Наряду с «Кармен» сегодня едва ли можно найти оперу более известную широкому кругу слушателей. Портрет Виолетты, возвышенный и безжалостный, стал культурной иконой. «Через пятьдесят лет никто не вспомнил бы о моей «Даме с камелиями», но Верди обессмертил ее», - написал Дюма, похороненный в нескольких шагах от своей Дамы, после знакомства с оперой.

Миланская постановка собрала целое созвездие имен. В партии Виолетты поет Диана Дамрау, любовь которой к музыке проснулась, как говорят, в 12-летнем возрасте после просмотра знаменитого фильма Франко Дзефирелли «Травиата». Преданная драме, певица считает, что музыка лежит в словах. О своем партнере, поющем партию Альфреда, после дебюта в Метрополитен-опера в «Лючии де Ламермур», Диана Дамрау сказала: «Не знаю, как я сделала это, но я сделала и наслаждалась каждой секундой постановки, общением с коллегами, всем. Большая радость петь с Петром Бечалой». В качестве режиссера театр «пригласил Дмитрия Чернякова, обладателя престижной международной премии этого года International Opera Awards в двух номинациях: «лучший режиссер» и »лучшая оперная постановка» («Сказание о невидимом граде Китеже» в Нидерландской опере). В 2013 году режиссер был также отмечен как лучший художник «Золотой маской» за «Руслану и Людмилу» в Большом театре. Поэтоу неудивительно, что художником-постановщиком «Травиаты» выступит он же. Участие в постановке художника по свету Глеба Фильштинского, на счету которого более 300 оперных и драматических спектаклей по всему миру, обещает сделать премьеру одним из ярчайших событий оперного сезона. За пульт встанет дирижер, памятный любителям оперы в первую очередь по записи именно «Травиаты» на студии Teldec с Эдитой Груберовой и Нейлом Шикоффым в титульных партиях, - Карло Рицци!