Similar films for The Kindergarten Teacher
Synonyms Drama
2019, France / Germany / Israel
6.0
Un été comme ça Drama
2022, Canada
6.0
Hytti nro 6 Drama, Romantic
2021, Finland / Estonia / Russia / Germany
7.0
Unclenching the Fists Drama
2021, Russia
5.0
Memoria Drama, Mystery
2021, Colombia / Thailand / France / Germany / Mexico / Qatar / China / Switzerland
6.0
Great Freedom Drama
2021, Austria / Germany
7.0
What Do We See When We Look at the Sky ? Drama
2021, Georgia / Germany
6.0
The Kindergarten Teacher Drama
2018, USA
6.0
From the Diary of a Wedding Photographer Short
2016, Israel
5.0
Little Odessa Drama, Crime
1994, USA
6.0
Mary Magdalene Drama, Biography
2017, Great Britain
5.0