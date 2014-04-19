Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Kindergarten Teacher
6.6
Kinoafisha Films The Kindergarten Teacher
6.6

The Kindergarten Teacher

, 2014
Haganenet
Israel, France / Drama / 18+
Poster of The Kindergarten Teacher
6.6

Synopsis

A kindergarten teacher discovers in a five year-old child a prodigious gift for poetry. Amazed and inspired by this young boy, she decides to protect his talent in spite of everyone.

Cast

Sarit Larry
Kindergarten teacher
Lior Raz
Lior Raz
Nira's husband
Jil Ben David
Avi Shnaidman
Kid Poet
Avi Shnaidman
Kid Poet
Hamuchtar
Poetry teacher
Hamuchtar
Poetry teacher
Ester Rada
Yoav's nanny
Ester Rada
Yoav's nanny
Guy Oren
Kindergarten student
Guy Oren
Kindergarten student
Yehezkel Lazarov
Yoav's father
Director Nadav Lapid
Writer Nadav Lapid
Composer Michael Emet
Cast and Crew

Film details

Country Israel / France
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2014
World premiere 19 April 2014
Release date
10 September 2014 France
19 April 2014 Israel
26 June 2015 Spain
Worldwide Gross $284,065
Production Pie Films, Haut et Court, Arte France Cinéma
Also known as
Ha-ganenet, The Kindergarten Teacher, L'institutrice, A Professora do Jardim de Infância, Ana Okulu Ögretmeni, Az óvónő, Haganenet, Ich habe ein Gedicht, La maestra de jardín, La maestra de kinder, La profesora de parvulario, Przedszkolanka, Воспитательница, 吾愛吾詩, 教师, 儿童诗人, 幼儿园教师

Film rating

6.6
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Kindergarten Teacher

Synonyms
Synonyms Drama
2019, France / Germany / Israel
6.0
Un été comme ça
Un été comme ça Drama
2022, Canada
6.0
Hytti nro 6
Hytti nro 6 Drama, Romantic
2021, Finland / Estonia / Russia / Germany
7.0
Unclenching the Fists
Unclenching the Fists Drama
2021, Russia
5.0
Memoria
Memoria Drama, Mystery
2021, Colombia / Thailand / France / Germany / Mexico / Qatar / China / Switzerland
6.0
Great Freedom
Great Freedom Drama
2021, Austria / Germany
7.0
What Do We See When We Look at the Sky ?
What Do We See When We Look at the Sky ? Drama
2021, Georgia / Germany
6.0
The Kindergarten Teacher
The Kindergarten Teacher Drama
2018, USA
6.0
From the Diary of a Wedding Photographer
From the Diary of a Wedding Photographer Short
2016, Israel
5.0
Little Odessa
Little Odessa Drama, Crime
1994, USA
6.0
Mary Magdalene
Mary Magdalene Drama, Biography
2017, Great Britain
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more