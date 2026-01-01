ПроизводствоFine Line Features, Live Entertainment, New Line Cinema
Другие названия
Little Odessa, Contract Killer, Cuestión de sangre, Fuga para Odessa, Kis Odessza - A bűn fészke, Little Odessa - Eiskalt wie der Tod, Mala Odesa, Malá Oděsa, Mala Odessa, Mała Odessa, Mažoji Odesa, Mica Odesă, Mikri Odissos, Odessa U.S.A., Pikku Odessa, Retorn a Little Odessa, Ritoru Odessa, Viver e Morrer em Little Odessa, Μικρή Οδησσός, Маленька Одеса, Маленькая Одесса, Малката Одеса, リトル・オデッサ
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме
Цитаты
Arkady ShapiraЗнаешь, есть такая поговорка: когда ребёнку шесть лет, он говорит "отец может всё". В двенадцать — "отец почти всё может". В шестнадцать — "отец — идиот". В двадцать четыре — "возможно, отец и не такой уж идиот", а в сорок — "если бы я только мог спросить отца". Но боюсь, мои сыновья никогда так не подумают.