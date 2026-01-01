Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Маленькая Одесса
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Фильмы Маленькая Одесса

Маленькая Одесса

Little Odessa 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 2 сентября 1994
Дата выхода
2 сентября 1994 Россия 16+
9 февраля 1996 Бразилия
28 октября 1994 Испания 18
27 октября 1994 Италия
2 сентября 1994 Казахстан
19 мая 1995 США
2 сентября 1994 Украина
28 октября 1994 Франция 12
MPAA R
Бюджет $2 300 000
Сборы в мире $1 095 885
Производство Fine Line Features, Live Entertainment, New Line Cinema
Другие названия
Little Odessa, Contract Killer, Cuestión de sangre, Fuga para Odessa, Kis Odessza - A bűn fészke, Little Odessa - Eiskalt wie der Tod, Mala Odesa, Malá Oděsa, Mala Odessa, Mała Odessa, Mažoji Odesa, Mica Odesă, Mikri Odissos, Odessa U.S.A., Pikku Odessa, Retorn a Little Odessa, Ritoru Odessa, Viver e Morrer em Little Odessa, Μικρή Οδησσός, Маленька Одеса, Маленькая Одесса, Малката Одеса, リトル・オデッサ
Режиссер
Джеймс Грэй
В ролях
Тим Рот
Эдвард Ферлонг
Мойра Келли
Ванесса Редгрейв
Пол Гилфойл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
Arkady Shapira Знаешь, есть такая поговорка: когда ребёнку шесть лет, он говорит "отец может всё". В двенадцать — "отец почти всё может". В шестнадцать — "отец — идиот". В двадцать четыре — "возможно, отец и не такой уж идиот", а в сорок — "если бы я только мог спросить отца". Но боюсь, мои сыновья никогда так не подумают.
