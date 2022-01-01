Что мы видим, когда смотрим на небо?, 2021

Однажды летним днем в древнем магическом городе Кутаиси сталкиваются аптекарша Лиза и футболист Георгий. Они встречаются еще раз — на сей раз вечером — и, моментально влюбившись, договариваются о новом свидании, так и не узнав имен друг друга. По дороге домой четыре вестника — саженец, камера наблюдения, ветер и водосточный желоб — безуспешно пытаются предупредить Лизу о сглазе. Наутро Георгий и Лиза просыпаются в новых телах, потеряв все знания: он — о футболе, она — о медицине. Не узнав друг друга в кафе, где они собирались встретиться, пара нанимается туда работать, надеясь увидеть друг друга вновь.