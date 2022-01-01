Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Что мы видим, когда смотрим на небо?
Киноафиша Фильмы Что мы видим, когда смотрим на небо?
Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?

Что мы видим, когда смотрим на небо?, 2021

2021 / Грузия / Германия
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Однажды летним днем в древнем магическом городе Кутаиси сталкиваются аптекарша Лиза и футболист Георгий. Они встречаются еще раз — на сей раз вечером — и, моментально влюбившись, договариваются о новом свидании, так и не узнав имен друг друга. По дороге домой четыре вестника — саженец, камера наблюдения, ветер и водосточный желоб — безуспешно пытаются предупредить Лизу о сглазе. Наутро Георгий и Лиза просыпаются в новых телах, потеряв все знания: он — о футболе, она — о медицине. Не узнав друг друга в кафе, где они собирались встретиться, пара нанимается туда работать, надеясь увидеть друг друга вновь.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Александр Коберидзе
В ролях
Георгий Амброладзе
Георгий Бочорашвили
Ирина Челидзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Что мы видим, когда смотрим на небо? 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши