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Унесенные призраками Унесенные призраками
Киноафиша Фильмы Унесенные призраками Отзывы о мультфильме «Унесенные призраками»
Sen to Chihiro no kamikakushi / Spirited Away Унесенные призраками 2001 / Япония
8.7 Оцените
196 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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Отзывы о мультфильме «Унесенные призраками»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

У великого японского аниматора Хаяо Миядзаки детей было пятеро. Пятеро чужих детей, детей коллег по работе и родственников, которые каждое лето приезжали погостить в загородный дом режиссера, где старик проводил свой короткий отпуск. Миядзаки никогда не умел вживую общаться с детьми (его родной сын или его психолог когда-нибудь напишут про это книгу), но он очень хотел рассказать чужим детям сказку. Каждый раз, когда они возвращались в Токио, старик собирал по комнатам брошенные детские…

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EkaterinaAndreevna0502 21 ноября 2018, 12:13
Это наипрекраснейшее аниме от Хаяо Миядзаки!!)))
Все его работы - шедевры!!
Пересматривала множество раз))
21 ноября 2018, 12:13 Ответить
Женя Кацуба 25 декабря 2018, 20:04
Увы, все кинотеатры нашей деревеньки проигнорировали эту премьеру. Впрочем, как и другие самые интересные и ожидаемые фильмы этого года (за исключением, разве что, Суспирии, но это странное исключение из правил)
25 декабря 2018, 20:04 Ответить
Максим Терех 25 декабря 2018, 21:21
Оценка
Просто бомба!
25 декабря 2018, 21:21 Ответить
User 15 августа 2021, 01:53
Оценка
Шедевр
15 августа 2021, 01:53 Ответить
Фитнес Инструктор 30 октября 2021, 19:48
Оценка
Один из немногих мультов, который зайдет и взрослому. И который хорошо будет смотреться на большом экране.
30 октября 2021, 19:48 Ответить
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