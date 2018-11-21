Наша рецензия

У великого японского аниматора Хаяо Миядзаки детей было пятеро. Пятеро чужих детей, детей коллег по работе и родственников, которые каждое лето приезжали погостить в загородный дом режиссера, где старик проводил свой короткий отпуск. Миядзаки никогда не умел вживую общаться с детьми (его родной сын или его психолог когда-нибудь напишут про это книгу), но он очень хотел рассказать чужим детям сказку. Каждый раз, когда они возвращались в Токио, старик собирал по комнатам брошенные детские…