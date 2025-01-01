Ian Donnelly[рассказывает]Как и их корабль или тела, их письменный язык не имеет направления вперёд или назад. Лингвисты называют это «нелинейной орфографией», что ставит вопрос: «Неужели они так думают?»
Louise BanksДопустим, я учила их играть в шахматы вместо английского. Каждая беседа превращалась бы в игру. Каждая мысль — в противостояние, победу или поражение. Видите проблему? Если всё, что я когда-либо давала вам, — это молоток...
Louise BanksА «цель» требует понимания намерения. Нам нужно выяснить: делают ли они осознанный выбор или их мотивация настолько инстинктивна, что они вообще не понимают вопрос «почему». И — самое главное — нам нужно иметь с ними достаточно словарного запаса, чтобы понять их ответ.
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[последние реплики]
Луиза БэнксЕсли бы ты могла увидеть всю свою жизнь от начала и до конца, ты бы что-то изменила?
Иэн ДоннеллиНаверное, я бы чаще говорила то, что чувствую. Но... я не знаю. Знаешь, я всегда смотрела в небо, сколько себя помню. А знаешь, что меня удивило больше всего? Не встреча с ними. А встреча с тобой.
[они обнимаются]
Луиза БэнксЯ забыла, как это здорово — быть в твоих объятиях.
Луиза БэнксЕсли ты его выучишь, по-настоящему выучишь, ты начнёшь воспринимать время так же, как они. Ты сможешь видеть, что будет дальше. Но для них время — не то же самое. Оно нелинейно.
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InterpreterВ их последней сессии пришелец сказал: «Времени нет. Многие становятся одним.»
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Louise Banks[рассказ за кадром]Мы так связаны временем, его порядком. Но теперь я не уверена, что верю в начала и концы. Есть дни, которые определяют твою историю вне твоей жизни. Как день, когда они прилетели.
Ian DonnellyНаблюдая, как ты уверенно маневрируешь в этих ловушках общения, о которых я даже не подозревал, я думаю: «Что?» Наверное, поэтому я одинок.
Louise BanksПоверь, можно понимать коммуникацию и при этом оставаться одиноким.
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Agent HalpernМы — мир без единого лидера. Невозможно вести дела, договариваясь только с одним из нас.
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Colonel WeberИ помните, что случилось с аборигенами. Более развитая раса практически их истребила.
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Ian Donnelly[при первой встрече]Приоритет номер один: чего они хотят и откуда они? И кроме того, как они сюда попали? Они способны на путешествия быстрее скорости света? Я подготовил список вопросов, с которых начнём — это серия бинарных последовательностей для "рукопожатия"...
Louise BanksМожет, сначала просто поговорим с ними, а не будем сразу сыпать задачами по математике?
Louise BanksЯ не знаю, мама, я смотрю те же новости, что и ты. Мама, пожалуйста, не смотри этот канал, сколько раз я тебе говорю, эти люди — идиоты.
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Ian Donnelly[рассказчик]Почему они остановились именно там? Лучшие специалисты мира не могут этого разгадать. Самая правдоподобная теория — они выбрали места на Земле с наименьшим числом ударов молнии. Но есть исключения. Следующая по вероятности теория — в 1980 году в каждом из этих мест была популярна песня Шины Истин. Так что мы просто не знаем.
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Луиза Бэнкс[после первой встречи с пришельцами]Меня уволят?