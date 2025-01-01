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Киноафиша Фильмы Прибытие Цитаты из фильма Прибытие

Цитаты из фильма Прибытие

Louise Banks Если бы ты мог увидеть всю свою жизнь от начала до конца, изменил бы что-то?
Ian Donnelly Возможно, я бы чаще говорил то, что чувствую. Я-я не знаю.
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Ian Donnelly Знаешь, я смотрел на звёзды всю свою жизнь. Знаешь, что меня больше всего удивило? Это были не они. Это была ты.
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Louise Banks «Игра с ненулевой суммой.»
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Ian Donnelly [чтение из книги Луизы Бэнкс] «Язык — основа цивилизации. Это клей, который связывает людей. Это первое оружие, которое достают в конфликте.»
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Louise Banks Но теперь я не так уверена, что верю в начала и концы. Есть дни, которые определяют твою историю за пределами жизни. Как день их прибытия.
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Colonel Weber Доброе утро.
Louise Banks Полковник.
Colonel Weber [отвечая на предыдущий вопрос о санскритском слове для войны и его значении] Грависти. Говорят, это означает спор. А что вы думаете, что это значит?
Louise Banks Желание иметь больше коров.
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Костелло Процесс у Абботта — смерть.
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Louise Banks [рассказ] Итак, Ханна... Здесь начинается твоя история. День, когда они ушли. Несмотря на то, что я знаю этот путь... и куда он ведёт... я принимаю его. И я приветствую каждый его момент.
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Ian Donnelly Если ты погружаешься в иностранный язык, то можешь буквально перепрограммировать свой мозг.
Louise Banks Да, гипотеза Сапира — Уорфа. Теория о том, что язык, на котором ты говоришь, влияет на то, как ты думаешь и...
Ian Donnelly Да, он меняет то, как ты видишь всё вокруг.
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Ian Donnelly [рассказывает] Как и их корабль или тела, их письменный язык не имеет направления вперёд или назад. Лингвисты называют это «нелинейной орфографией», что ставит вопрос: «Неужели они так думают?»
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Louise Banks Я забыла, как хорошо было в твоих объятиях.
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Louise Banks Вот это настоящие представление.
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Louise Banks Если бы всё, что я тебе давала, был молоток...
Полковник Вебер Всё казалось бы гвоздём...
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Louise Banks Поверь, ты можешь, эээ, понимать коммуникацию и всё равно остаться одиноким.
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Agent Halpern Нам нужно рассмотреть вариант, что наши гости подталкивают нас ссориться между собой, пока не останется только одна фракция.
Louise Banks Нет никаких доказательств этого.
Agent Halpern Конечно есть. Просто возьми учебник истории. Британцы и Индия, немцы и Руанда... у венгров даже есть для этого слово.
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Louise Banks [рассказ] Память — странная штука.
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Louise Banks Допустим, я учила их играть в шахматы вместо английского. Каждая беседа превращалась бы в игру. Каждая мысль — в противостояние, победу или поражение. Видите проблему? Если всё, что я когда-либо давала вам, — это молоток...
Colonel Weber Всё начинает казаться гвоздём.
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Louise Banks А «цель» требует понимания намерения. Нам нужно выяснить: делают ли они осознанный выбор или их мотивация настолько инстинктивна, что они вообще не понимают вопрос «почему». И — самое главное — нам нужно иметь с ними достаточно словарного запаса, чтобы понять их ответ.
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[последние реплики]
Луиза Бэнкс Если бы ты могла увидеть всю свою жизнь от начала и до конца, ты бы что-то изменила?
Иэн Доннелли Наверное, я бы чаще говорила то, что чувствую. Но... я не знаю. Знаешь, я всегда смотрела в небо, сколько себя помню. А знаешь, что меня удивило больше всего? Не встреча с ними. А встреча с тобой.
[они обнимаются]
Луиза Бэнкс Я забыла, как это здорово — быть в твоих объятиях.
Иэн Доннелли Хочешь ребёнка?
Луиза Бэнкс Да. Да.
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Ian Donnelly [при входе в инопланетный корабль] Чёрт возьми.
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Луиза Бэнкс Оружие — их язык. Они отдали его нам полностью. Ты понимаешь, что это значит?
Полковник Уэбер Значит, мы можем выучить гептапод. Если выживем.
Луиза Бэнкс Если ты его выучишь, по-настоящему выучишь, ты начнёшь воспринимать время так же, как они. Ты сможешь видеть, что будет дальше. Но для них время — не то же самое. Оно нелинейно.
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Interpreter В их последней сессии пришелец сказал: «Времени нет. Многие становятся одним.»
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Louise Banks [рассказ за кадром] Мы так связаны временем, его порядком. Но теперь я не уверена, что верю в начала и концы. Есть дни, которые определяют твою историю вне твоей жизни. Как день, когда они прилетели.
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Louise Banks Вернись ко мне.
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Ian Donnelly Наблюдая, как ты уверенно маневрируешь в этих ловушках общения, о которых я даже не подозревал, я думаю: «Что?» Наверное, поэтому я одинок.
Louise Banks Поверь, можно понимать коммуникацию и при этом оставаться одиноким.
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Agent Halpern Мы — мир без единого лидера. Невозможно вести дела, договариваясь только с одним из нас.
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Colonel Weber И помните, что случилось с аборигенами. Более развитая раса практически их истребила.
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Ian Donnelly [при первой встрече] Приоритет номер один: чего они хотят и откуда они? И кроме того, как они сюда попали? Они способны на путешествия быстрее скорости света? Я подготовил список вопросов, с которых начнём — это серия бинарных последовательностей для "рукопожатия"...
Louise Banks Может, сначала просто поговорим с ними, а не будем сразу сыпать задачами по математике?
Colonel Weber Вот почему вы оба здесь. Я принесу кофе...
Ian Donnelly Кофе с инопланетянами...
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8-Year-Old-Hannah Шоу называется «Мама и папа разговаривают с животными».
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Louise Banks Кто этот ребёнок?
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Louise Banks Я не знаю, мама, я смотрю те же новости, что и ты. Мама, пожалуйста, не смотри этот канал, сколько раз я тебе говорю, эти люди — идиоты.
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Ian Donnelly [рассказчик] Почему они остановились именно там? Лучшие специалисты мира не могут этого разгадать. Самая правдоподобная теория — они выбрали места на Земле с наименьшим числом ударов молнии. Но есть исключения. Следующая по вероятности теория — в 1980 году в каждом из этих мест была популярна песня Шины Истин. Так что мы просто не знаем.
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Луиза Бэнкс [после первой встречи с пришельцами] Меня уволят?
полковник Вебер Ты лучше, чем предыдущий.
Луиза Бэнкс От этого мне не легче.
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Луиза Бэнкс [обращаясь к пришельцам] Итак, как мы их назовём?
Иэн Доннелли Не знаю. Я думал, Эббот и Костелло.
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Louise Banks Мы не знаем, понимают ли они разницу между оружием и инструментом.
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Ian Donnelly Ведь краеугольным камнем цивилизации является не язык, а наука.
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[первые реплики]
Louise Banks [закадровый голос] Раньше я думала, что это начало твоей истории. Память — странная штука. Она не работает так, как я думала. Мы так связаны со временем, с его порядком.
Louise Banks [ласкает свою малышку] Ладно. Ладно. Вернись ко мне. Вернись ко мне. Вернись ко мне.
Louise Banks [позже играет с ней во дворе] Руки вверх! Ты шериф в этом городе? Это мои пистолеты для щекотки, и я тебя поймаю!
6-Year-Old-Hannah Нет!
Louise Banks Хочешь, я тебя догоню? Тогда беги!
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General Shang Восемнадцать месяцев назад вы сделали нечто выдающееся. То, чего не сделал даже мой начальник.
Louise Banks И что же это было?
General Shang Вы изменили моё мнение. Вы причина этого — объединения. Всё потому, что вы связались со мной на мой личный номер.
Louise Banks Ваш личный номер? Генерал, я — я не знаю вашего личного номера.
General Shang [Протягивает свой личный телефон, чтобы Луиза увидела] Теперь знаете.
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