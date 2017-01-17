«Суперстюард»: Рецензия Киноафиши

Где аварийный выход?

«Суперстюард» это одна из тех безумных картин, которые мы смотрим совершенно случайно, но запоминаем на всю жизнь. А все потому, что такое сочетание бредовых шуток, псевдо-трогательных моментов и откровенно странного сюжета встретить удается не так часто. По крайней мере, осознанно такого не выберешь.

Кадр из фильма «Суперстюард»

Это невероятная история старшего бортпроводника Ларри Гея, который летает на «крыльях любви» от одной красотки к другой, а иногда находит возлюбленную прямо в полете. Вполне безоблачным и голубым казалось будущее любвеобильного стюарта, пока не появилась ПМС (полностью механизированная стюардесса) – женщина-робот, безупречная в своем роде: вежливая, услужливая и с третьим размером груди. На такие машины авиакомпания заменит весь более скромный персонал, если главный герой не возьмет судьбу коллег в свои руки.

Кадр из фильма «Суперстюард»

Чтобы оправдать заявленный жанр, шутить в картине сценарист Майк Сиковиц и режиссер Сэм Фридлендер начинают с первых титров и не унимаются до самого конца. Создатели проходятся по всем пунктам ниже пупка, да еще и с такой фантазией, что это даже впечатляет. Например, вот такая сложносочиненная реплика от главного героя: «бубонная чума с голубиным помётом и лобковыми волосами больного экземой, который только что пробежал марафон». Или что-то не менее сомнительное, вроде «всосал не глядя» или «прямо в дырочку!». Ну и нещадно эксплуатируется фамилия главного героя Ларри Гея, которая все время служит поводом для голубых коллизий и подколов. А некоторые «смешные моменты» точно достали из корзины с надписью «мерзкое».

Кадр из фильма «Суперстюард»

Не сложно заметить, как сексуальный контекст бесстыдно выпирает в каждом кадре, повышая градус озабоченности картины до неприличия. Хотя сцены держатся вербальных рамок, не показывая непристойностей, а лишь намекая на это закадровыми постельными сценами. Здесь пошлость не столько тела, сколько ума. А этот показатель более индивидуальный, чем нормы морали. Поэтому лучше оставить этот пункт на суд зрителя.

А если отвлечься от стилистики, то странным кажется сюжет, который почему-то расходится и идет по двум разным путям. Сначала главная проблема картины – это появление робота ПМС, но потом он куда-то пропадает, и появляется незаконнорожденный сын и давняя подружка, так что герой начинает соревноваться только со своей совестью. Из-за этого сюжет выглядит неоднородным и рваным. А лирика, которую так усердно пытался показать режиссер, выглядит настолько искусственной и показной, что хочется закрыть глаза от этой приторности.

Кадр из фильма «Суперстюард»

Спасает «Суперстюарда» актер Марк Форейстин, который безупречно сыграл озабоченного, самовлюбленного стюарта-ловеласа, который может выкрутиться из любой ситуации. И Стэнли Туччи, которого почему-то вынесли на постер, хотя он появляется в картине всего в паре сцен.

В целом, картина получилась качественная с технической точки зрения, до отказа набитая всеми видами шуток и пикантных сцен. Такая комедия обязательно найдет своего зрителя, потому что у каждого бывают моменты, когда хочется чего-то легкого, по-глупому доброго и немного безумного. «Суперстюард» – будто искаженные воспоминания стареющего лавеласа, приукрасившего рабочие будни бортпроводника невероятными историями.

Инна Син

В российском прокате со 2 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Суперстюард»