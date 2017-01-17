«Суперстюард»: Рецензия Киноафиши
«Суперстюард» это одна из тех безумных картин, которые мы смотрим совершенно случайно, но запоминаем на всю жизнь. А все потому, что такое сочетание бредовых шуток, псевдо-трогательных моментов и откровенно странного сюжета встретить удается не так часто. По крайней мере, осознанно такого не выберешь.
Это невероятная история старшего бортпроводника Ларри Гея, который летает на «крыльях любви» от одной красотки к другой, а иногда находит возлюбленную прямо в полете. Вполне безоблачным и голубым казалось будущее любвеобильного стюарта, пока не появилась ПМС (полностью механизированная стюардесса) – женщина-робот, безупречная в своем роде: вежливая, услужливая и с третьим размером груди. На такие машины авиакомпания заменит весь более скромный персонал, если главный герой не возьмет судьбу коллег в свои руки.
Чтобы оправдать заявленный жанр, шутить в картине сценарист Майк Сиковиц и режиссер Сэм Фридлендер начинают с первых титров и не унимаются до самого конца. Создатели проходятся по всем пунктам ниже пупка, да еще и с такой фантазией, что это даже впечатляет. Например, вот такая сложносочиненная реплика от главного героя: «бубонная чума с голубиным помётом и лобковыми волосами больного экземой, который только что пробежал марафон». Или что-то не менее сомнительное, вроде «всосал не глядя» или «прямо в дырочку!». Ну и нещадно эксплуатируется фамилия главного героя Ларри Гея, которая все время служит поводом для голубых коллизий и подколов. А некоторые «смешные моменты» точно достали из корзины с надписью «мерзкое».
Не сложно заметить, как сексуальный контекст бесстыдно выпирает в каждом кадре, повышая градус озабоченности картины до неприличия. Хотя сцены держатся вербальных рамок, не показывая непристойностей, а лишь намекая на это закадровыми постельными сценами. Здесь пошлость не столько тела, сколько ума. А этот показатель более индивидуальный, чем нормы морали. Поэтому лучше оставить этот пункт на суд зрителя.
А если отвлечься от стилистики, то странным кажется сюжет, который почему-то расходится и идет по двум разным путям. Сначала главная проблема картины – это появление робота ПМС, но потом он куда-то пропадает, и появляется незаконнорожденный сын и давняя подружка, так что герой начинает соревноваться только со своей совестью. Из-за этого сюжет выглядит неоднородным и рваным. А лирика, которую так усердно пытался показать режиссер, выглядит настолько искусственной и показной, что хочется закрыть глаза от этой приторности.
Спасает «Суперстюарда» актер Марк Форейстин, который безупречно сыграл озабоченного, самовлюбленного стюарта-ловеласа, который может выкрутиться из любой ситуации. И Стэнли Туччи, которого почему-то вынесли на постер, хотя он появляется в картине всего в паре сцен.
В целом, картина получилась качественная с технической точки зрения, до отказа набитая всеми видами шуток и пикантных сцен. Такая комедия обязательно найдет своего зрителя, потому что у каждого бывают моменты, когда хочется чего-то легкого, по-глупому доброго и немного безумного. «Суперстюард» – будто искаженные воспоминания стареющего лавеласа, приукрасившего рабочие будни бортпроводника невероятными историями.
Инна Син
В российском прокате со 2 февраля 2017 года
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