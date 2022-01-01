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Джессика Лаундес
Джессика Лаундес
Jessica Lowndes
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Джессика Лаундес
Jessica Lowndes
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Дата рождения
8 ноября 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Джессика Лаундес
Родилась 8 ноября 1988 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Джессика Лаундес
В преддверии Рождества
драма
2020, Канада
6.0
Рождество в Пемберли
мелодрама
2018, США
6.0
Абатуар. Лабиринт страха
ужасы, триллер
2016, США
4.0
Суперстюард
комедия
2015, США
4.0
Эдем. Райский остров
триллер, драма
2014, Малайзия
4.0
Карнавал Дьявола
2012, США
6.0
Высота
ужасы, фантастика, триллер
2011, США / Канада
4.0
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