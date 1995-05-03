Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Limita
5.7
Kinoafisha Films Limita
5.7

Limita

, 1994
Limita
Russia / Drama / 18+
Poster of Limita
5.7

Cast

Vladimir Mashkov
Vladimir Mashkov
Ivan
Yevgeny Mironov
Yevgeny Mironov
Kristina Orbakayte
Kristina Orbakayte
Maksim Sukhanov
Maksim Sukhanov
Mariya Lipkina
Yuliya Sidorova
Irina Apeksimova
Irina Apeksimova
Aleksandr Kakhun
Sergey Gazarov
Sergey Gazarov
Sergey Perelygin
Director Denis Evstigneev
Writer Irakli Kvirikadze, Pyotr Lutsik, Aleksey Samoryadov
Composer Eduard Artemyev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1994
World premiere 3 May 1995
Release date
30 August 1995 Russia 12+
3 May 1995 Kazakhstan
3 May 1995 Ukraine
Production Studiya 29
Also known as
Limita, Granice, Лимита

Film rating

5.7
Rate 13 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Limita

Zaymyomsya lyubovyu
Zaymyomsya lyubovyu Comedy, Drama
2002, Russia
5.0
The Challenge
The Challenge Drama
2023, Russia
7.0
Zhanna
Zhanna Drama
2022, Russia
6.0
Masha
Masha Drama
2020, Russia
5.0
Etyudy o svobode Drama
2018, Russia
6.0
Skvoz chyornoe steklo
Skvoz chyornoe steklo Drama
2018, Russia
6.0
Tri sestry
Tri sestry Drama
2017, Russia
5.0
The Duelist
The Duelist Drama
2016, Russia
6.0
The Puppet Syndrome
The Puppet Syndrome Drama
2014, Russia / Switzerland / Germany
6.0
The Role
The Role Drama
2013, Russia / Finland / Belarus
5.0
Target
Target Drama
2011, Russia
6.0
Boris Godoenov
Boris Godoenov Drama
2011, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more