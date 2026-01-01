Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Гузеева
Maria Guzeeva
Киноафиша
Персоны
Мария Гузеева
Мария Гузеева
Maria Guzeeva
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
6.0
Чкалов
(2012)
5.2
Рысак
(2005)
4.9
Красное небо
(2009)
Фильмография Мария Гузеева
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
2015
2014
2012
2009
2005
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актер
5
2.3
Преображение
Preobrazhenie
драма
2015, Россия
4.7
Мертвое сердце
криминал
2014, Россия
6
Чкалов
драма
2012, Россия
4.9
Красное небо
Red Sky / Kerosene Cowboys
боевик, приключения, триллер
2009, Россия / США
5.2
Рысак
Rysak
драма
2005, Россия
