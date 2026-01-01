Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мария Гузеева Maria Guzeeva
Киноафиша Персоны Мария Гузеева

Мария Гузеева

Maria Guzeeva

Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Чкалов 6.0
Чкалов (2012)
Рысак 5.2
Рысак (2005)
Красное небо 4.9
Красное небо (2009)

Фильмография Мария Гузеева

Жанр
Год
Преображение 2.3
Преображение Preobrazhenie
драма 2015, Россия
Мертвое сердце 4.7
Мертвое сердце
криминал 2014, Россия
Чкалов 6
Чкалов
драма 2012, Россия
Красное небо 4.9
Красное небо Red Sky / Kerosene Cowboys
боевик, приключения, триллер 2009, Россия / США
Рысак 5.2
Рысак Rysak
драма 2005, Россия
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше