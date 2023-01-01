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Скоро в прокате "Поехавшая"
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Мария Болтнева
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Персоны
Мария Болтнева
Мария Болтнева
Дата рождения
4 октября 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Новосибирск, СССР
Популярные фильмы
Преображение
(2015)
2.1818182
Номинация
(2022)
0
Салам Масква
(2016)
0
Фильмография Мария Болтнева
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Год
Все
2022
2021
2020
2016
2015
2008
Все
6
Фильмы
2
Сериалы
4
Актриса
6
Номинация
драма, мелодрама
2022, Россия
Капкан
2021, Россия
Фантом
драма, мистика
2020, Россия
Салам Масква
драма, криминал
2016, Россия
2.2
Преображение
драма
2015, Россия
Глухарь
комедия, криминал, драма
2008, Россия
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