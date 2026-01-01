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Мария Болтнева
Mariya Boltneva
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Мария Болтнева
Мария Болтнева
Mariya Boltneva
Дата рождения
4 октября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Новосибирск, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Фантом
(2020)
6.6
Глухарь
(2008)
6.3
Глухарь. Возвращение
(2008)
Фильмография Мария Болтнева
Судьи и судьбы
драма, мелодрама
2025, Россия
Эксклюзив 2
детектив
2023, Россия
Эксклюзив 3
детектив
2023, Россия
Сумрак
детектив
2023, Россия
5.7
Номинация
драма, мелодрама, мини-сериал
2022, Россия
Эксклюзив
детектив
2021, Россия
Капкан
Kapkan
драма, триллер
2021, Россия
7.6
Фантом
драма, мистика
2020, Россия
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