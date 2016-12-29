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Poster of Preobrazhenie
2.3
Kinoafisha Films Preobrazhenie
2.3

Preobrazhenie

, 2015
Preobrazhenie
Russia / Drama / 18+
Poster of Preobrazhenie
2.3

Cast

Dmitriy Sergin
Maks
Irina Gorbacheva
Irina Gorbacheva
Maria Guzeeva
Mariya Boltneva
Mariya Boltneva
Sergey Shaydakov
Aleksey Ilyin
Aleksey Ilyin
Hryhorii Kalinin
Hryhorii Kalinin
Director Tatyana Voronetskaya, Dmitriy Sergin
Writer Aleksandr Astremskiy, Dmitriy Sergin, Tatyana Voronetskaya
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2015
World premiere 29 December 2016
Release date
29 December 2016 Russia 18+
Also known as
Preobrazhenie, Transformation, Преображение

Film rating

2.3
Rate 11 votes
2.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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