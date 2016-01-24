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Poster of Mammal
6.1
Kinoafisha Films Mammal
6.1

Mammal

, 2016
Mammal
Ireland, Netherlands, Luxembourg / Drama / 18+
Poster of Mammal
6.1

Cast

Rachel Griffiths
Rachel Griffiths
Margaret
Michael McElhatton
Michael McElhatton
Barry Keoghan
Barry Keoghan
Joe
Joanne Crawford
Johnny Ward
Sully
Nika McGuigan
Kiran Bleys
Dive Bomber (LUX)
Charlie Farrell
Dive Bomber (IRL)
Vincent Moran
Pool Attendant
Kathy Monahan
Alison
Caleb Wilson
Sully
Ronan Cullen
Ronan
Director Rebecca Daly
Writer Rebecca Daly, Glenn Montgomery
Composer Rutger Reinders
Cast and Crew

Film details

Country Ireland / Netherlands / Luxembourg
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2016
World premiere 24 January 2016
Release date
8 November 2017 France
1 April 2016 Great Britain
1 April 2016 Ireland
Worldwide Gross $10,107
Production Fastnet Films, Calach Films, Les Films Fauves
Also known as
Mammal, Mamma, Margaret, Млекопитающее, 매멀, 少年禁戀, 哺乳动物

Film rating

6.1
Rate 15 votes
5.9 IMDb
Updated 1 September 2021
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