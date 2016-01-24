Cast
Kiran Bleys
Dive Bomber (LUX)
Charlie Farrell
Dive Bomber (IRL)
Vincent Moran
Pool Attendant
Cast and Crew
Director
Rebecca Daly
Writer
Rebecca Daly, Glenn Montgomery
Composer
Rutger Reinders
Film details
Country
Ireland / Netherlands / Luxembourg
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2016
World premiere
24 January 2016
Release date
|8 November 2017
|France
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|1 April 2016
|Great Britain
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|1 April 2016
|Ireland
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Worldwide Gross
$10,107
Production
Fastnet Films, Calach Films, Les Films Fauves
Also known as
Mammal, Mamma, Margaret, Млекопитающее, 매멀, 少年禁戀, 哺乳动物