Тоскующая по дому, 2015

Начинающая виолончелистка Джессика и ее молодой человек Лоренц только что переехали на новую квартиру и наслаждаются началом совместной жизни. Неожиданное приглашение на престижный музыкальный конкурс в Москву для честолюбивой Джессики — важный шанс в ее карьере. Пока Лоренц на работе, она дома день и ночь готовится к конкурсу. Напряжение нарастает с каждым днем, да еще и с соседями начались непрестанные ссоры. Лоренц долгое время не замечает происходящего, тогда как для движимой честолюбием и перфекционизмом Джессики постепенно начинают стираться границы между реальностью и воображением: друзья кажутся врагами, а музыка — страшным сном... В отчаянной попытке вернуть былое счастье она решает защищать свой дом — любой ценой... Захватывающий психологический триллер Якоба М. Эрвы — это ода минимализму, которая держится на выразительной актtрской игре, тщательно выстроенном изображении и атмосфере. С кажущейся лёгкостью фильм поддерживает невероятное напряжение. Режиссер искусно объединяет качества артхаусного и зрительского кино, затрагивая такие актуальные темы, как гнtт необходимости быть успешным и неуверенность в себе, и убедительно показывает, насколько ощущение постоянного наблюдения влияет на нашу частную жизнь. «Homesick» является ярким примером берлинского жанрового кино.