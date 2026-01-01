Экранизация одноименного романа Мориса Ренара о пианисте, который потерял в железнодорожной катастрофе обе руки и которому хирурги пересаживают руки гильотинированного убийцы. Фильм поставил в 1924 году режиссер Роберт Вине, пригласивший на главную роль выдающегося актера Конрада Фейдта, который в его первом фильме «Кабинет доктора Калигари» играл роль сомнамбулы Чезаре. Стиль экспрессионизма в актерской игре сочетается в фильме с достижениями реалистически точного психологического «каммершпиля». Операторы Гюнтер Крампф и Ханс Андрошин с помощью светописи (чередования ярких и темных зон внутри одного кадра, световых акцентов на лице и руках Орлака, игры теней) мастерски создали напряженную атмосферу действия, которая передает нарастающий страх пианиста перед инстинктом убийства, якобы пробужденном чужими руками.
