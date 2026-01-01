Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Руки Орлака
Постер фильма Руки Орлака
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Руки Орлака

Руки Орлака

Orlacs Hände 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Экранизация одноименного романа Мориса Ренара о пианисте, который потерял в железнодорожной катастрофе обе руки и которому хирурги пересаживают руки гильотинированного убийцы. Фильм поставил в 1924 году режиссер Роберт Вине, пригласивший на главную роль выдающегося актера Конрада Фейдта, который в его первом фильме «Кабинет доктора Калигари» играл роль сомнамбулы Чезаре. Стиль экспрессионизма в актерской игре сочетается в фильме с достижениями реалистически точного психологического «каммершпиля». Операторы Гюнтер Крампф и Ханс Андрошин с помощью светописи (чередования ярких и темных зон внутри одного кадра, световых акцентов на лице и руках Орлака, игры теней) мастерски создали напряженную атмосферу действия, которая передает нарастающий страх пианиста перед инстинктом убийства, якобы пробужденном чужими руками.

Страна Германия / Австрия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1924
Премьера в мире 24 сентября 1924
Дата выхода
24 сентября 1924 Германия
4 июня 1928 США
Производство Pan-Film
Другие названия
Orlacs Hände, The Hands of Orlac, As Mãos de Orlac, Las manos de Orlac, Les mains d'Orlac, Die unheimlichen Hände des Doktor Orlac, Le mani dell'altro, Orlac, Orlacove ruke, Orlacs händer, Ręce Orlaka, Ta heria tou Orlac, Τα χέρια του Όρλακ, Орлакове руке, Руки Орлака
Режиссер
Роберт Вине
В ролях
Конрад Фейдт
Конрад Фейдт
Александра Зорина
Фриц Кортнер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Руки Орлака
Демон 6.1
Демон (2015)
Руки Орлака 7.3
Руки Орлака (1935)
Белый ад Пиц-Палю 7.3
Белый ад Пиц-Палю (1929)
Варьете 7.4
Варьете (1925)
Кабинет восковых фигур 6.6
Кабинет восковых фигур (1924)
Раскольников 6.8
Раскольников (1923)
Усталая смерть 7.6
Усталая смерть (1922)
Голем 7.2
Голем (1920)
Кабинет доктора Калигари 7.4
Кабинет доктора Калигари (1920)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Кандидат на звание лучшей драмеди 2026-го — работает как бесплатный сеанс терапии: сериал с Куценко с ходу получил 8,3 балла
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше