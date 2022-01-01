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Три цвета: Белый
Три цвета: Белый, 1994: актеры и роли
Trois couleurs: Blanc
Три цвета: Белый
1994 / Франция / Польша / Швейцария
Трейлер
7.6
Оцените
11
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Три цвета: Белый, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кшиштоф Кесьлевский
Krzysztof Kieslowski
В ролях
Збигнев Замаховский
Zbigniew Zamachowski
Жюли Дельпи
Julie Delpy
Януш Гайос
Janusz Gajos
Ежи Штур
Jerzy Stuhr
Александр Бардини
Гжегож Вархол
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