Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тигр 3"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Битва за Берлин, 1971: актеры и роли
Освобождение: Битва за Берлин
1971 / СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
Смотреть онлайн
Смотреть
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Освобождение: Битва за Берлин, 1971: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Озеров
В ролях
Михаил Ульянов
Mikhail Ulyanov
Фриц Диц
Fritz Diez
Валерий Носик
Юрий Каморный
Бухути Закариадзе
Василий Шукшин
Vasily Shukshin
Владислав Стржельчик
Vladislav Strzhelchik
Михаил Ножкин
Mikhail Nozhkin
Франтишек Печка
Franciszek Pieczka
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
В Советском Союзе эти вещи были в каждом доме: единицы знают, как их использовали (тест)
Эти имена на Руси считали постыдными: сейчас так называют самых достойных
Оленька все испортила: этот ляп в «Служебном романе» не заметил только Рязанов
Два сыночка и лапочка-дочка: как выглядят дети Мэрилин Керро, от которых отказались отцы
Вот почему кошки друг другу не мяукают: секрет знают только избранные хозяева
Мальчика-зайца никто не любил: что с ним после операции, на которую собрали больше 6 млн рублей
Нежеланных детей на Руси называли двумя особенными именами: может, и среди ваших родственников были такие
Турки над этим смеются: на странность с бывшим Хюррем в России не обратили внимания
Призналась ради безопасности близких: не поверите, во что оказалась втянута Орбакайте
Сэкономите на диетах: так похудел доктор Мясников, в семье которого все становятся долгожителями
Далеко не Брэд Питт: этот седой и старый актер признан самым сексуальным мужчиной в мире
Не такая, как все: Лютаева из «Гардемаринов» выболтала правду о тайной внучке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить