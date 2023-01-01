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Освобождение: Битва за Берлин Освобождение: Битва за Берлин
Киноафиша Фильмы Освобождение: Битва за Берлин Освобождение: Битва за Берлин, 1971: актеры и роли
Освобождение: Битва за Берлин 1971 / СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
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7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Освобождение: Битва за Берлин, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Озеров Юрий Озеров
В ролях
Михаил Ульянов Михаил Ульянов Mikhail Ulyanov Фриц Диц Fritz Diez Валерий Носик Валерий Носик Юрий Каморный Бухути Закариадзе Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Владислав Стржельчик Vladislav Strzhelchik Михаил Ножкин Михаил Ножкин Mikhail Nozhkin Франтишек Печка Франтишек Печка Franciszek Pieczka
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