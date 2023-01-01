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Скоро в прокате "Мой Хатико"
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Али Багери
Ali Bagheri
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Али Багери
Али Багери
Ali Bagheri
Популярные фильмы
Мусорный город
(2022)
7.923077
Вычитание
(2022)
7.2
Приходит дракон
(2016)
6.3333335
Фильмография Али Багери
Жанр
Все
Детектив
Драма
Приключения
Год
Все
2022
2016
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.9
Мусорный город
Shahre Khamoush
драма
2022, Иран
7.2
Вычитание
Subtraction
драма, детектив
2022, Иран
Билеты
6.3
Приходит дракон
A Dragon arrives!
детектив, приключения
2016, Иран
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