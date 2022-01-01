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Мани Хагиги
Мани Хагиги
Mani Haghighi
О персоне
Фильмография
Мани Хагиги
Mani Haghighi
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Дата рождения
4 мая 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Мани Хагиги
Родился 4 мая 1969 года. Тегеран, Иран.
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Фильмография Мани Хагиги
Надзиратель
драма, мелодрама, мистика, триллер
2019, Иран
7.0
Свинья
комедия
2018, Иран
6.0
Приходит дракон
детектив, приключения
2016, Иран
6.0
Скромный прием
комедия, драма
2012, Иран
5.0
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