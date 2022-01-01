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Мани Хагиги

Mani Haghighi
Мани Хагиги
Мани Хагиги Mani Haghighi
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Дата рождения
4 мая 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Мани Хагиги

Родился 4 мая 1969 года. Тегеран, Иран.

Фильмография Мани Хагиги
Надзиратель
Надзиратель
драма, мелодрама, мистика, триллер 2019, Иран
7.0
Свинья
Свинья
комедия 2018, Иран
6.0
Приходит дракон
Приходит дракон
детектив, приключения 2016, Иран
6.0
Скромный прием
Скромный прием
комедия, драма 2012, Иран
5.0
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