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Амир Джадиди

Amir Jadidi
Амир Джадиди
Амир Джадиди Amir Jadidi
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Карьера
Актер
Биография Амир Джадиди

Фильмография Амир Джадиди
Герой
Герой
драма, триллер 2021, Франция / Иран
8.0
Приходит дракон
Приходит дракон
детектив, приключения 2016, Иран
6.0
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Появился трейлер нового фильма Асгара Фархади «Герой», который считается фаворитом «Оскара» 2022 Новая картина от создателя «Развода Надера и Симин» получила дату выхода на Amazon.
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29 октября 2021 16:52
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