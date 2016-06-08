Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Приходит дракон - официальный трейлер
Киноафиша Трейлеры Приходит дракон. Официальный трейлер

Приходит дракон. Официальный трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 17 мая 2016
Приходит дракон – 1965 год, иранский остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни  —  там на днях, внутри заброшенного корабля,  покончил с собой политзаключенный. Местные поговаривают о подземном драконе:  земля на кладбище содрогается, чтобы принять тело. Одетые с иголочки детектив, звукорежиссер и геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучить природные аномалии и разобраться в преступлении. Троица не без увлечения следует абсурдным законам острова. Полвека спустя в архивах найдут записи этого путешествия, а вместе с ними —  и показания детективов на допросе. Выходит, все трое были арестованы, а материалы засекречены, но почему? Дела минувших дней станут поводом для нового расследования, где найдется место и роковой женщине со шпионским прошлым, и мистификаторам, и гипнотической по красоте электронной музыке.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Олег 8 июня 2016, 02:16
Не столько детектив, сколько мистический фильм-матрёшка об аномальных сейсмических явлениях на острове Кешм. В духе "Нанкинского пейзажа". Есть аллюзии и с "Дикой охотой короля Стаха", и с фильмами Тарковского, но в первую очередь вспоминается "Нанкинский пейзаж". А подготовка романтической миниэкспедиции тремя любознательными искателями-изыскателями ещё основательнее, чем в "Войне" Балабанова. Дракона нет, но есть рыбины и верблюды, кровь и мертвецы, краска и акулий жир, либералы и патриоты, спецслужбисты и творцы, суеверие и прогрессизм, новорожденные и женское сопротивление. Странные сейсмические аномалии и стремление государственных спецслужб держать ситуацию под контролем, опираясь на местные суеверия. В Иране точно имеются красивые и неглупые женщины, много или мало, но иеются. А красочность фильма и удачная музыка вызывают желание посмотреть фильм ещё один раз.
8 июня 2016, 02:16 Ответить
Iren Kori 12 июня 2016, 01:48
Оценка
Фильм настолько впечатлил…что после его просмотра ты выходишь словно опьяненный…Сюжетная линия, реалистичность, игра актеров…все идеально. Тот самый фильм, после которого, каждый для себя его раскрывает, что же там происходило в реальности. Так как фильм основан на реальных событиях. Для меня это лучший фильм за последние 5 лет, это точно!) 10+++
12 июня 2016, 01:48 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.5 Приходит дракон
Приходит дракон детектив, приключения, 2016, Иран
Два, три, призрак, приди! - дублированный трейлер 01:32
Два, три, призрак, приди!  дублированный трейлер
Битва моторов - тизер-трейлер 01:23
Битва моторов  тизер-трейлер
Мой друг - трейлер 01:54
Мой друг  трейлер
Спасти бессмертного - трейлер 02:27
Спасти бессмертного  трейлер
Момо - дублированный трейлер 01:54
Момо  дублированный трейлер
Хоттабыч - тизер 00:46
Хоттабыч  тизер
Чудо-юдо - тизер 00:59
Чудо-юдо  тизер
Марсупилами. Пушистый круиз - дублированный трейлер 02:00
Марсупилами. Пушистый круиз  дублированный трейлер
Большая земля - трейлер 01:43
Большая земля  трейлер
История игрушек 5 - дублированный трейлер 02:23
История игрушек 5  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше