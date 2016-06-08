Приходит дракон
– 1965 год, иранский остров Кешм. Оранжевый Шевроле Импала останавливается у старого кладбища посреди пустыни — там на днях, внутри заброшенного корабля, покончил с собой политзаключенный. Местные поговаривают о подземном драконе: земля на кладбище содрогается, чтобы принять тело. Одетые с иголочки детектив, звукорежиссер и геолог приезжают на место необъяснимых событий, чтобы изучить природные аномалии и разобраться в преступлении. Троица не без увлечения следует абсурдным законам острова. Полвека спустя в архивах найдут записи этого путешествия, а вместе с ними — и показания детективов на допросе. Выходит, все трое были арестованы, а материалы засекречены, но почему? Дела минувших дней станут поводом для нового расследования, где найдется место и роковой женщине со шпионским прошлым, и мистификаторам, и гипнотической по красоте электронной музыке.
