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Приходит дракон
Приходит дракон, 2016: актеры и роли
A Dragon arrives!
Приходит дракон
2016 / Иран
Трейлер
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Приходит дракон, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мани Хагиги
Mani Haghighi
В ролях
Амир Джадиди
Amir Jadidi
Надер Фаллах
Nader Fallah
Гомаюн Жанизадех
Эхсан Гударзи
Ehsan Goudarzi
Али Багери
Ali Bagheri
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